계열별 통합모집… 계약학과 교과 60% + 면접 40% [대학정시 특집]

선문대학교는 2026학년도 정시모집에서 계열별 통합모집 방식으로 선발한다. 수시 미충원 이월 인원을 포함한 최종 선발 인원은 28일 입학처 홈페이지에서 확인할 수 있다.



계열모집은 원서 접수 시에 희망학과(부)를 선택하는 방식이며 입학 시 선택한 학과로 배정한다. 보건 계열, 예체능계열 학과와 항공서비스학과, 신학과, 자유전공학부, 계약학과를 제외하고 유사한 계열로 학과를 통합한 계열별 모집단위를 구성해 뽑는다. 작년에는 단과대학 단위의 통합모집으로 더 많은 학과가 함께 묶여 있었으나, 올해부터는 세분화된 계열 단위로 통합모집을 한다.

선문대학교는 2026학년도 정시모집에서 계열별 통합모집 방식으로 신입생을 선발한다. 사진은 선문대 전경. 선문대 제공

일반전형에선 대학수학능력시험 100%로 선발하고, 예체능계열 모집단위는 실기 80%, 수능 20%로 평가한다. 정원외전형(농어촌학생전형·특성화고교졸업자전형·기초생활수급자및차상위계층전형)에서 수시 미충원 이월 인원이 발생한 경우 학교생활기록부 100%의 학생부교과전형으로 선발하므로 수능 미응시자도 지원할 수 있다.



이 밖에 조기취업 및 일학습병행이 가능한 계약학과(취업보장형) 정원외 면접전형은 수시 미충원 이월 인원을 교과 60%, 면접 40%로 선발한다. AI모빌리티융합공학과, 스마트팩토리융합공학과, 모빌리티시스템공학과에서 이월 모집이 진행될 예정이다.

수능은 나·다군 보건 계열 제외 모집단위에서 등급 환산점수 방식으로 반영된다. 국어·수학·영어·탐구 중 우수한 2개 영역을 골라 각 50%의 비율로 등급 환산점수가 반영된다. 등급 환산점수는 △1등급 500점 △2등급 465점 △3등급 430점 △4등급 395점 △5등급 360점 △6등급 325점 △7등급 290점 △8등급 255점 △9등급 220점이다. 보건 계열은 우수한 3개 영역의 백분위 성적(영어영역은 등급 환산점수 활용)을 반영한다. 영어는 1등급 95점, 2등급 90점 등 등급이 내려갈수록 5점씩 차감한다. 한국사는 1∼5등급은 1점, 6∼8등급은 0.5점을 가산하고, 9등급은 가산점이 없다. 환산점수 반영 방식은 선문대 홈페이지와 모집요강에서 확인할 수 있다.



선문대는 지역 기업, 연구기관과 협력해 실무 중심 커리큘럼을 제공하고, 졸업 후 채용까지 연계하는 ‘산학연 학사 프로그램’을 운영 중이다. 2026학년도에는 볼보트럭코리아 계약학과인 ‘모빌리티시스템공학과’가 신설된다. 이 학과는 첨단 상용차 기술 및 전기·자율주행 시스템 등 미래형 모빌리티 산업 수요에 맞춘 커리큘럼을 제공하며, 졸업과 동시에 볼보트럭코리아 취업 기회를 보장받는다.

박한나 입학처장

국내 최초로 ‘3+1 유학제도’를 도입한 선문대는 매년 재학생들이 해외로 나갈 수 있도록 어학연수와 유학제도 등 다양한 국제 교류 프로그램을 운영한다.



‘졸업 전 해외 연수 프로그램 1회 이상 지원’ 방침에 따라 ‘선문 글로벌 FLY제도’를 운영하며, 2024년에만 496명의 재학생이 17개국으로 해외 연수를 다녀왔다.

