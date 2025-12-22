모든 전형·계열, 수능 필수 응시과목 폐지 [대학정시 특집]

한양대학교는 2026학년도 정시에서 정원 내 1280명, 정원 외 177명 총 1457명을 선발한다. 모집군별 인원은 △가군 730명 △나군 667명 △다군 60명(정원 외 포함)이다.



2026학년도 정시모집에선 공과대학 일부 첨단학과의 정원 내 모집인원이 확대됐다. 모집인원은 융합전자공학부 79명(16명 증가), 미래자동차공학과 29명(8명 증가), 데이터사이언스학부는 30명(8명 증가)이다.

지난해에는 자연계열 수학 필수 선택과목과 과학탐구 2과목 제한이 있었으나 올해에는 모든 전형·계열에서 수능 필수 응시 과목이 폐지됐다. 수능 반영 비율은 △자연계열 국어 25%, 수학 40%, 영어 10%, 탐구 25% △인문계열 국어 35%, 수학 30%, 영어 10%, 탐구 25% △상경계열(의류학과·실내건축디자인학과·한양인터칼리지학부 포함) 국어 35%, 수학 35%, 영어 10%, 탐구 20%다. 국어·수학은 표준점수, 탐구는 자체 변환표준점수를 반영한다.



영어는 1등급은 만점(100점)이고, 2등급부터 등급 간 점수 차가 발생한다. 인문·상경·예체능계열은 자연계열보다 등급 간 점수 폭이 크다. 한국사는 수능 산출점수 만점인 1000점에서 1등급당 0.1점씩 감점한다. 인문·상경계열 및 의류학과·실내건축디자인학과·연극영화학과(영화)·한양인터칼리지학부는 3등급, 자연계열은 4등급, 예체능계열은 8등급까지 감점이 없다.

김영필 입학처장

2026학년도 정시에선 수능 위주 전형에도 학생부종합평가 10%가 도입됐다. 스포츠산업과학부(스포츠사이언스전공)와 연극영화학과(연출및스탭·연기)는 제외된다. 다만 학생부종합평가는 2028학년도 입시 전형요소 다양화에 대비해 선제적으로 도입된 것이어서, 올해 실질 영향력은 낮을 전망이다.



나군에선 반도체공학과 8명(정원 외)을 선발한다. 입학생 전원에게 최대 2년(4학기)간 등록금 및 학업장려금이 지원되며, 3~4학년에는 SK하이닉스와의 채용연계 계약을 통해 수업료 전액을 지원받는다. 졸업 후 SK하이닉스 반도체 연구원 채용 등 혜택이 제공된다.

