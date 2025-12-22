첨단융합계열 신설… 4개 학과 중 택1 가능 [대학정시 특집]

세종대학교는 2026학년도 정시모집에서 1185명을 선발한다. 모집인원은 △가군 351명 △나군 567명 △다군 267명이다.

2026학년도에는 ‘양자지능정보학과’와 ‘국방AI로봇융합공학과’가 신설됐다. 양자지능정보학과는 양자 정보 기술의 전문성을 갖춘 인재를 양성하는 것을 목표로 정원 내 선발 인원 46명 중 15명을 정시에서 뽑는다.

국방AI로봇융합공학과는 해병대와 협력해 설립된 계약학과로, 졸업 후 해병대 장교로 임관된다. 해병대의 비전과 인재상에 부합하는 인재 양성에 중점을 둔 특화된 교육체계를 갖추고 있다. 입학생은 국가로부터 전액 장학금을 지원받으며 국방 AI와 로봇 분야에 전문화된 융합형 해병대 장교로 성장할 수 있다. 정원외 선발 인원 30명 중 6명을 정시 가군에서 뽑는다. 1단계에서 수능(국어 20%, 수학 35%, 영어 20%, 탐구 25%)으로 4배수를 선발하고, 2단계에선 1단계 성적과 면접, 체력검정 및 해병대 주관 전형(합/불 판정)으로 최종 합격자를 가린다. 세종대는 이 밖에 공군과 해군, 육군과의 협약을 통한 계약학과인 항공시스템공학 특별전형, 국방AI융합시스템공학 특별전형, 사이버국방 특별전형을 운영한다.

변재문 입학처장

첨단학과 계열선발 모집단위인 ‘첨단융합계열’도 다군에 신설됐다. 첨단융합계열로 입학할 경우 △인공지능데이터사이언스학과 △AI로봇학과 △지능정보융합학과 △콘텐츠소프트웨어학과 중 학과를 선택할 수 있다. 일반전형 수능 반영비율은 인문계열 국어·수학 각 30%, 영어·탐구 20%, 자연계열 국어·영어 각 20%, 수학 35%, 탐구 25%다. 자유전공학부와 예체능 창의소프트학부는 국어·수학 각 35%, 영어 20%, 탐구 10%, 창의소프트학부를 제외한 예체능계열은 국어 70%, 영어 30%를 반영한다. 원서 접수는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시까지다.

