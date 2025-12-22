부산 ‘유니세프 아동친화도시’ 재인증

부산시가 유니세프로부터 ‘아동친화도시’ 인증 갱신을 확정받아, 2029년 12월18일까지 아동친화도시 지위를 유지하게 됐다.



부산시는 아동의 권리를 시정 전반에 적극적으로 반영해 온 정책의 지속성과 실효성을 유니세프로부터 다시 한 번 공식적으로 인정받았다고 21일 밝혔다. 유니세프 아동친화도시는 유엔아동권리협약에 따라 지방정부가 아동의 △생존 △보호 △발달 △참여의 권리를 정책과 행정 전반에 얼마나 잘 반영하고 있는지를 기준으로, 유니세프가 전 세계 도시를 대상으로 운영하는 제도다. 유엔아동권리협약을 기반으로 아동의 관점이 정책·예산·행정 전반에 체계적으로 반영되고 있는지를 평가한다. 인증 갱신 심사는 아동권리 정책의 지속적인 추진과 아동 참여가 실제 정책 변화로 이어졌는지, 행정체계·조례·예산·성과 관리가 체계적으로 작동하는지 등에 관해 초기 인증보다 더 엄격한 기준으로 진행된다.



시는 이번 인증 갱신을 계기로 아동 참여 확대와 의견 수렴 및 환류 체계 강화, 광역 차원의 협력체계 구축 등 아동의 삶의 질을 높이는 정책을 더욱 체계적으로 추진할 계획이다.

