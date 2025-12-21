이재현 CJ 회장, 임직원과 직접 소통 강화… “큰 변화는 작은 성공부터”

이재현 CJ그룹 회장이 직접 임직원들과 비전을 공유하며 소통 강화 행보에 적극적으로 나서고 있다.

21일 CJ그룹에 따르면 이 회장은 지난달 중순 CJ 4D플렉스를 시작으로 이달까지 티빙, CJ대한통운, CJ제일제당, CJ프레시웨이 등 각 계열사 임직원과 소규모 미팅을 이어왔다.

이재현 CJ그룹 회장이 직원들과 소통 강화에 나서고 있다. CJ그룹 제공

이번 미팅은 올 초 CJ ENM 커머스 부문 등에서 전사 임직원을 대상으로 진행한 통상적인 현장 경영과는 달리 20∼30명 내외의 소규모로 이뤄진 것이 특징이다. 이 회장이 변화의 중심에 있는 조직들과 직접 소통에 나서 비전 공감의 중요성을 강조하고 작은 것이라도 새롭게 도전하는 문화를 그룹 전반에 독려하기 위한 것으로 풀이된다.

실제로 이 회장이 만난 조직은 CJ대한통운에서는 매일 오네와 풀필먼트, CJ프레시웨이 식자재 온오프라인 연계(O2O) 서비스, CJ제일제당 PHA(생분해성 바이오 소재) 등 특정 기능이다. 소규모인 만큼 해당 사업과 관련한 사례 발표와 토론이 활발히 이뤄진 것으로 전해졌다.

이 회장의 아들인 이선호 CJ 미래기획그룹장도 여러 계열사 방문에 동행했다.

이 회장이 올 초부터 주요 계열사와 글로벌 현장 경영에 적극 나선 것은 성장에 대한 절실함 때문이다. 그는 임직원에게 수시로 “한류 열풍은 단순한 유행이 아닌 K컬처 글로벌 확산의 결정적인 기회”라며 “이 기회를 놓치지 말고 글로벌 리딩 컴퍼니로 도약해야 한다”고 강조하는 것으로 알려졌다.

이 회장은 이번 미팅에서도 “건강하고 아름답고 스타일리시한 라이프스타일을 만드는 것이 차세대 성장 동력이 될 것”이라면서 “우리의 경쟁력을 확실히 높여야 하는 중요한 시점이기 때문에 비전을 함께 공감하고 작은 성공에서 시작해 큰 변화로 움직여야 한다”고 했다.

