휠체어를 탄 장애인 우주비행사 등장…“내가 시작에 불과하기를”

휠체어를 이용하는 장애인으로는 처음으로 우주 비행을 한 미카엘라 벤타우스(33)가 20일(현지시간) 미국 서부 텍사스에 착륙한 블루오리진의 뉴셰퍼드 우주선 캡슐에서 내리고 있다. 블루오리진 제공

휠체어를 탄 장애인 우주비행사가 최초로 등장했다.

우주 기업 블루오리진은 독일 국적의 장애인 엔지니어 미카엘라 벤타우스(33)가 5명의 동승자와 함께 자사 뉴셰퍼드 NS-37 우주선을 타고 지구 상공 약 100㎞에 위치한 지구·우주 경계선(카르만 선)을 넘어 비행했다고 20일(현지시간) 밝혔다. 블루오리진은 세계 최대 전자상거래 기업 아마존의 창업자 제프 베이조스가 만든 회사다.

휠체어를 이용하는 장애인으로는 처음으로 우주 비행을 한 미카엘라 벤타우스(33)가 20일(현지시간) 미국 서부 텍사스에 착륙한 블루오리진의 뉴셰퍼드 우주선 캡슐에서 내리고 있다. 블루오리진 제공

뉴셰퍼드의 이전 비행에도 시각·청각 장애인이나 거동이 불편한 사람이 참여한 바 있지만, 휠체어 사용자가 우주로 간 것은 이번이 최초라고 AP통신은 설명했다. 유럽우주국(ESA) 엔지니어인 벤타우스는 2018년 산악자전거 사고로 척수가 손상돼 하반신이 마비됐다. 블루오리진은 벤타우스의 탑승을 위해 우주선 캡슐 해치에서 좌석까지 오갈 수 있는 환자 이송용 보드를 설치했다며, 자사 우주선에 엘리베이터가 설치돼 있는 등 애초에 접근성을 고려해 설계돼 몇 가지 사소한 조정만 거쳤다고 덧붙였다.

벤타우스는 약 10분간의 우주여행을 마치고 착륙한 이후 “지금껏 겪은 일 중 가장 멋진 경험이었다”며 “내가 시작에 불과하기를 바란다”고 말했다. 이번 우주 비행에는 역시 독일인이자 전 스페이스X 임원인 한스 쾨니히스만도 동행했다. 벤타우스의 우주여행을 제안하고 후원한 쾨니히스만은 비행 중 벤타우스의 비상보조자로 지정됐고, 착륙 이후에도 그를 캡슐에서 들어 올려 짧은 계단을 내려왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지