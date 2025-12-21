화성시 “주민 협의 없는 동탄2 공공분양 철회”… LH 사전공고에 강경 대응 예고

화성특례시가 한국토지주택공사(LH)의 동탄2신도시 공공분양 사전공고 논란에 강력히 대응하기로 했다.

21일 화성시에 따르면 시는 지난 19일 동탄출장소에서 동탄2신도시 아파트 입주자대표 회장단협의회 등과 간담회를 열어 다양한 지역 현안을 논의했다. 회의에는 정명근 시장과 관련 공무원을 비롯해 주민 대표 등 30여명이 참석했다.

정명근 화성시장(뒷줄 오른쪽)이 동탄2신도시 지역주민 간담회에서 LH의 동탄역 업무지구 사전공고를 비판하고 있다. 화성시 제공

간담회에선 LH의 동탄2 업무지구 광역비즈니스콤플렉스 내 공공분양 사전공고가 화두가 됐다. 주민 대표들은 “주민 협의 없이 사전공고가 이뤄졌다”며 반발했다.

이들은 “광역비즈니스콤플렉스에 주거복합(공공분양) 시설 추진은 동탄2신도시의 자족 기능을 약화하고, 도시 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다”며 “교육·교통 등 생활 인프라 과부하, 기업 유치 저해 등이 우려된다”고 주장했다. 이어 “주민설명회 개최를 예고한 뒤 사전공고가 선행돼 절차와 신뢰를 저버린 처사”라고 비난했다.

주민 대표들은 국토교통부와 LH의 공고 철회와 원점 재논의를 요구했다.

이에 정 시장은 “동탄2 광역비즈니스콤플렉스는 화성의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 사업”이라며 “주민과 협의 없는 일방적 추진은 정당화될 수 없다”고 말했다. 또 “앞으로도 주민과 같은 입장에서 대응하고 필요하면 행정·정치적 수단을 동원해 대응하겠다”고 덧붙였다.

화성시는 국토부와 LH에 공문을 발송한 뒤 관련 기관장 면담을 포함해 대응을 준비하는 것으로 알려졌다.

