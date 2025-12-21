‘日 핵무장론’에 北 발끈 “인류에 대재앙”…김정은 일정에 주애 포착

북한이 일본 정부 고위 인사가 밝힌 핵무장론에 대해 “극히 도발적인 망언”이라며 “인류에게 대재앙을 들씌울 것”이라고 민감하게 반응했다. 김정은 북한 국무위원장은 딸 주애를 데리고 연이어 지방 공장 준공식을 찾아 눈길을 끌었다.
조선중앙통신의 21일 보도에 따르면 북한은 외무성 일본연구소장 담화에서 최근 핵무장론이 거론된 일본에 대해 “얼마든지 핵무장을 실현하고 또다시 침략전쟁의 도화선에 불을 지를 수 있는 불량국가”라며 “전범국인 일본의 손아귀에 핵무기까지 쥐어지는 경우 아시아 나라들의 머리 위에 무서운 핵 참화가 들씌워지고 인류가 대재앙에 직면하게 될 것”이라고 비난했다.
일본 언론은 지난 18일 다카이치 사나에 일본 총리의 안보 정책 관련 간부가 “일본은 핵무기를 가져야 한다”고 주장한 사견을 보도한 바 있다. 북한은 이에 대해 “결코 실언이나 일종의 객기에서 나온 주장이 아니며, 일본이 오랫동안 꿈꿔온 핵무장화 야망을 직설한 것”이라며 “일본 헌법은 물론 전패국으로서 걸머진 의무를 명시한 제반 국제법에 대한 정면도전”이라고 지적했다.
김 위원장은 18∼19일 연속으로 지방발전 정책에 따라 지어진 공장 준공식을 찾아 성과 달성을 독려했다. 북한 매체가 언급하진 않았으나 준공식 사진에 부인 리설주 여사와 달 주애도 참석한 것으로 확인된다. 주애는 지난 15일 강동군 공장 준공식 등장 이후 나흘 만에 또 김 위원장과 동행한 것이다.
검정 코트 차림의 주애는 김 위원장과 함께 공장 시설을 돌아보고 생산품을 시식하는 모습 등이 사진에 담겼다. 나흘 전엔 김 위원장보다 앞서 걷는 모습 등이 부각됐다면 이번엔 대체로 김 위원장을 뒤에서 수행하는 모습을 연출했다. 반면 리설주의 모습은 사진에서 거의 포착되지 않았다.
김 위원장은 공장 생산품을 돌아보며 “이제는 신포시가 자립적으로 발전할 수 있는 믿음직한 잠재력과 튼튼한 동력을 가지게 됐다”며 “풍어동 지구가 지역 경제발전의 중심, 인민 생활 향상의 위력한 기지로 일신됐다”고 만족해했다.
북한은 지난해부터 도농 격차를 줄이기 위한 '지방발전 20×10 정책'을 추진하고 있다. 매년 20개 시·군에 현대적인 공장을 건설해 10년 안에 전국의 초보적인 물질문화 생활 수준을 한 단계 발전시키겠다는 구상이다.
연말을 앞두고는 성과 달성을 과시하기 위해 전국 각지에서 공장 준공식이 잇따라 열리고 있다. 내년 초 제9차 당 대회에서도 지방 발전 정책의 결과물을 핵심 성과로 내세울 것으로 예상된다.
