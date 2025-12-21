다시 영하 6도, 찬바람 ‘쌩쌩’…“빙판길 조심하세요” [오늘날씨]

일요일인 21일 대부분 지역에서 내리던 비가 그친 뒤 기온이 큰 폭으로 떨어지고 찬바람이 강하게 불겠다.

비가 그친 뒤 기온이 큰 폭으로 떨어지고 찬바람이 강하게 불겠다. 게티이미지

기상청에 따르면 아침 최저기온은 -6∼5도, 낮 최고기온은 0∼8도로 예년과 비슷하거나 조금 낮은 수준을 보이겠다. 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 중부 지방과 전라권을 중심으로 아침 기온이 전날보다 5∼10도 가량 낮아질 전망이다. 비로 젖은 지면이 밤사이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 수 있어 교통안전에 각별한 주의가 요구된다.

전국 대부분 지역에 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎으로 강하게 불겠고, 산지에서는 초속 20ｍ 안팎의 강풍이 예상된다. 이로 인해 체감온도는 실제 기온보다 더 낮아질 것으로 보인다.

하늘 상태는 수도권과 강원도는 대체로 맑겠으나, 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많다가 늦은 오후부터 점차 맑아지겠다. 미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준으로 예상된다. 다만 강원 영서와 충북, 전남, 제주는 새벽에 잠시, 대구·경북은 새벽까지, 부산·울산·경남은 아침까지 '나쁨' 수준을 보이다가 북서 기류 유입으로 점차 해소되겠다.

지역별 기온은 서울이 -3∼2도, 인천 -3∼1도, 수원 -3∼2도, 춘천 -5∼3도, 강릉 1∼7도로 예보됐다. 충청권과 호남, 영남 대부분 지역은 구름이 많겠으며, 제주도는 흐리다가 구름이 많겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지