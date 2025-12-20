[속보] 13년 전 ‘그놈’ 승진?…속초시, ‘성비위 의혹’ 사무관 직위해제

강원 속초시가 한 공무원이 사무관 승진 의결 사무관 승진 대상자를 발표한 이후 성 비위 논란에 휩싸이자 하루 만에 직위 해제됐다.

속초시청 전경. 연합뉴스

20일 속초시에 따르면 지난 18일 인사위원회를 열고 사무관(5급) 승진 대상자 5명을 심의·의결했으나 이 중 한 명인 A씨를 직위 해제했다.

이번 조치는 전국공무원노동조합 강원지역본부 속초시지부 자유게시판에 전날 A씨의 과거 성 비위 의혹을 주장하는 글이 게시된 데 따른 것이다.

해당 글 작성자 B씨는 자신을 피해자라고 밝히며 2012년 발생한 A씨의 성 비위 의혹을 제기했다.

B씨는 당시 상황에 대해 “2012년 4월 어느 날 저녁 8∼9시쯤인가, 지금은 속초시 팀장인 A씨가 전화로 ‘술 한잔 한 상태고 커피 한잔 하려는데 와 줄 수 있냐’더라”고 설명했다.

그러면서 “A씨가 동기 모임의 오빠이기도 하고 평소 친하게 지냈던 터라 별생각 없이 제안을 수락했다”며 “당시 A씨 상태는 만취된 것도 아닌 것으로 보였고, 평소와 같이 얘기를 하고 있었다”고 전했다.

이어 “(얘기를 나누던 중) A씨가 돌변하더니 포옹과 입맞춤을 시도하려고 했다”며 “이제 막 결혼해 신혼여행 후 일주일도 안 된 상태였던데다 A씨와 아무런 이성적 관계가 없었고, 너무 무서웠다”고 덧붙였다.

이후 B씨는 필사의 몸부림 끝에 A씨를 떨쳐내고 건물 밖으로 나올 수 있었다.

사건 이후 경찰 고발이나 감사 요청을 하지 못한 이유에 대해서는 “오히려 저에게 곱지 않은 시선으로 돌아올까 봐 아무런 행동도 하지 못하고 고향으로 전출 왔다”고 말했다.

B씨는 “최근 공무원 탁구대회에서 A씨와 다시 마주쳤을 때 그 일이 생각나 너무 불안했다”며 “성범죄자가 사무관이 되다니 이제라도 바로 잡아야겠다는 생각에 글을 올린다”고 토로했다.

해당 글은 게시 하루 만에 조회수 900회가 넘었다.

논란이 커지자 시는 전날 이번 사안에 대한 경찰 수사를 의뢰하고, A씨를 직위 해제했다.

시 관계자는 “개인 간 발생한 사건으로 공식 징계 기록 등이 남아 있지 않아 인사 검증 과정에서 이번 사건이 다뤄지지 않았다”며 “경찰 수사 결과에 대한 추가적인 인사상 조처를 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지