임금님 수라상에 올랐던 ‘이 쌀’… 해외에서 “너무 맛있어요” 호평

경기 김포 쌀이 세계 시장을 향한 도약에 나섰다. 한강 하구의 비옥하고 기름진 넓은 김포평야에서 생산되는 쌀은 예부터 임금님 수라상에 올랐던 진상미로 꼽힌다.

김포시는 지역 대표 농산물 ‘김포금쌀’이 유럽과 카자흐스탄 지역에 처음 수출됐다고 20일 밝혔다.

쌀밥. 게티이미지뱅크.

신김포농협은 지난 15일 미곡종합처리장에서 수출 선적식을 열었다. 이달 안에 체코, 네덜란드 등 유럽 국가와 카자흐스탄에 김포금쌀(참드림) 47t을 수출한다.

김포금쌀은 2015년 농협쌀 수출 공동브랜드 ‘K-라이스(Rice)’로 선정된 이후 신김포농협을 통해 대만에 첫 수출을 시작했다. 2023년에는 미국으로 수출을 확대했다.

이와 함께 토종벼 ‘자광미’를 담은 ‘프리미엄 김포자광미 선물세트’도 출시돼 소비자들을 만난다.

이 선물세트는 사라져가는 김포 토종벼 자광미의 종자를 농업기술센터에서 복원하고 확대 재배해 선물세트로 상품화한 것이다.

세트당 2만원인 자광미 선물세트는 김포의 가장 오래된 토종쌀인 자광미 현미와백미, 김포에서 최근에 개발한 신품종쌀인 ‘한가득’ 백미 등 3종류의 쌀을 담았다.

김포시는 ‘300년의 시간을 이어 밥맛 좋은 김포자광미’라는 슬로건을 내걸고 300세트를 한정 판매한다.

김포금쌀연구연합회는 내년에는 1ha 이상 면적에서 확대 재배해 김포자광미 판매량을 늘리고 자광미를 활용한 전통주와 누룽지 등 먹거리 개발도 추진할 계획이다.

김병수 김포시장은 “김포농업이 세계적 경쟁력을 갖추기 위해서는 김포만의 특성을 살려 브랜드화하려는 노력이 필요하다”며 “자광미를 시작으로 밀다리 술, 밀다리 떡 등 추가상품 개발을 검토하고 지역축제로 확대할 수 있는 방안을 검토하겠다”고 말했다.

김포시는 옛 문헌들을 근거로 우리나라에서 최초로 벼농사가 시작된 곳이 김포라며, 지역 농경 문화 보존에도 공을 들이고 있다.

