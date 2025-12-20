“‘비상계엄 시국선언’ 용인외대부고 학생회장, 하버드대 합격”

경기 용인 한국외국어대학교 부설 고등학교(용인외대부고)는 지난해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시 시국선언을 한 이 학교 학생회장이 하버드대학교에 합격했다고 20일 밝혔다.

용인외대부고에 따르면 황준호 군은 2026학년도 미국 대학 조기결정 전형(Early Decision)에서 하버드대 합격 통보를 받았다.

황 군은 지난해 12월 12일 비상계엄 선포에 반대하는 시국선언문을 작성하고 학생 577명의 서명을 끌어냈다.

당시 그는 "어른들만 정치에 참여하는 것 같지만 역사를 보면 학생 선배들이 민주주의 수호에 나선 경우가 많다"며 "그 모습, 노력을 보고 우리도 시국선언이라는 행동으로 옮겼다"고 말했다.

이날 하버드대 합격 소감을 묻는 말에 "하버드에서의 배움을 바탕으로 한국의 다문화와 저출산 문제 해결에 기여하고 나아가 인류 발전에 공헌하고 싶다"고 했다.

용인외대부고 박인호 교감은 "올해 조기결정 전형에서 하버드대 합격 사례는 황 군이 유일하고 특히 트럼프 행정부 출범과 함께 강화된 반이민 정책과 한층 경쟁적으로 변화한 입시 환경 가운데 나온 성과여서 더욱 주목된다"고 밝혔다.

