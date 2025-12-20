[속보] 윤석열, 특검 첫 피의자 조사 출석…“김건희 여사 귀금속 수수 몰랐다”

윤석열 전 대통령이 민중기 특별검사팀(김건희특검)의 첫 피의자 조사를 받기 위해 20일 출석했다.

윤석열 전 대통령. 뉴스1

서울구치소에 수용 중인 윤 전 대통령은 이날 오전 9시 30분쯤 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실에 법무부 호송차를 타고 도착해 입실했다.

지난 7월 2일 특검팀이 수사에 착수한 이후 윤 전 대통령이 피의자 신분으로 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 오는 28일 수사 기간 종료를 앞두고 있어 사실상 마지막 조사가 될 가능성도 제기된다.

윤 전 대통령의 변호인인 유정화 변호사는 출석 과정에서 "김건희 여사의 귀금속 수수 사실을 인지했는가"라는 취재진 질문에 "전혀 인지하지 못했다"고 답했다. 이배용 전 국가교육위원장 임명 과정에서 김 여사와 협의했는지를 묻는 질문에도 "협의 같은 건 없었다. 청탁 같은 거 자체를 들은 바가 없다"고 선을 그었다.

윤 전 대통령의 출석요구서에는 모두 6가지 피의사실이 적시된 것으로 알려졌다. 윤 전 대통령은 김 여사가 명태균씨로부터 2억7000만원어치 여론조사 결과를 받은 혐의(정치자금법 위반)와 김상민 전 부장검사로부터 1억4000만원 상당의 이우환 화백 그림을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)의 공범으로 지목됐다.

또 대선 후보 시절이던 2021년 말 공개 토론회에서 김 여사와 관련한 허위 사실을 공표한 혐의(공직선거법 위반)도 받고 있다. 이와 함께 김 여사가 서희건설 이봉관 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 로봇개 사업가 서성빈 씨로부터 인사·이권 청탁과 함께 고가의 금품을 받는 과정에 윤 전 대통령이 관여했는지도 조사 대상에 포함됐다.

