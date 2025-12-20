“제왕절개 후 커피 한 잔, 장 회복 속도 높인다”

제왕절개 수술을 받은 산모가 수술 직후 커피를 한 잔 마셨을 때 회복 지표가 눈에 띄게 개선됐다는 무작위 대조 임상시험(RCT) 결과가 나왔다. 일반적으로 제왕절개 수술 후 산모는 커피 등 카페인 함유 음료를 피하는 경향이 있지만, 이번 연구 결과는 커피가 통증 감소와 위장관 운동 회복을 촉진할 수 있다는 가능성을 제시했다는 점에서 주목된다.

19일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 터키 KTO 카라타이대학교 보건과학대학 조산학과 하피제 튀즈멘(Hafize Tuzmen) 연구원팀이 지난해 제왕절개 수술을 받은 산모 57명을 무작위 배정해 커피가 수술 후 산모의 회복력에 미치는 영향을 분석한 결과 이같이 드러났다. 이 연구 결과(제왕절개술 후 커피 섭취가 통증과 장운동에 미치는 영향: 무작위 대조 임상시험, The effect of coffee consumption on postoperative pain and bowel motility following cesarean section: a randomized controlled trial)는 ‘유럽산부인과학저널’ 최근호에 실렸다.

사진=픽사베이

연구팀은 제왕절개 수술 산모 57명을 커피 섭취 그룹(29명)과 대조 그룹(28명)으로 무작위 분류했다. 커피 섭취 그룹 산모는 수술 6시간과 12시간 후에 카페인 함유(각각 100㎎, 대략 아메리카노 커피 한 잔에 든 카페인의 양) 커피를 마셨다. 대조 그룹 산모는 커피를 마시지 않고 일반적인 회복 프로토콜만 유지했다. 산모의 통증은 시각적 아날로그 척도(VAS)로 평가했다. 장운동과 관련한 회복 지표는 첫 배변 시간, 가스 배출, 장음 발생 시점 등을 기준으로 삼았다.

커피를 마신 산모 그룹에서 여러 회복 지표가 대조 그룹 산모보다 빠르게 나타났다. 수술 후 첫 첫 배변 시간은 커피 섭취 산모가 평균 7.3시간으로, 대조 그룹 여성(11.3시간)보다 약 4시간 빠른 회복을 보였다. 수술 후 6시간째 통증 점수도 커피 섭취 그룹에서 현저히 낮았다.

연구팀은 논문에서 “커피 섭취 그룹 여성은 군은 대조 그룹 여성보다 수술 후 가스 배출 빈도도 높았다”며 “이는 장운동 회복이 상대적으로 빨랐음을 시사한다. 커피 섭취 여성의 장 회복이 빠른 것은 커피에 든 카페인뿐 아니라 다양한 생리 활성 성분이 위장관 평활근 운동을 자극한 덕분일 수 있다”고 지적했다.

이 연구에선 커피 섭취와 관련한 심각한 부작용이나 합병증이 나타나지 않았다. 수술 후 회복 과정에서 커피를 섭취했음에도 불구하고, 위장불편(역류 또는 위통)이나 심혈관계 이상징후 등의 부작용 발생률이 대조 그룹 여성과 별 차이가 없었다.



연구팀은 논문에서 “이번 연구는 단순한 ‘기호 음료’로 여겨졌던 커피가 산후 회복 과정에서도 유의미한 역할을 할 수 있다는 가능성을 보여줬다”며 “장운동이 늦어지면 수술 후 불편감은 물론, 입원 기간 연장, 합병증 발생 위험이 커질 수 있는 만큼, 수술 후 회복 초기에 위장관 기능을 촉진할 수 있는 음식으로 커피의 잠재성이 주목된다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지