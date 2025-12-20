경주복합문화도서관 청사진 '경주서화' 공개

신라 화랑들의 훈련장소였던 경주 황성공원 일원에 조성하는 '경주시 복합문화도서관'의 청사진이 최근 공개됐다.

경북 경주시는 19일 '복합문화도서관(가칭) 건립 국제설계공모' 최종 당선작으로 해안건축의 '경주서화(慶州書話)-책과 책 사이, 여백에서 나누는 삶의 이야기'를 선정했다고 밝혔다.

경주시 복합문화도서관(가칭) 건립 국제설계공모 당선작 '경주서화'. 경주시 제공

이 사업은 황성공원 일원 3만여㎡ 부지에 독서와 문화, 시민 활동이 어우러지는 복합문화도서관을 건설하는 프로젝트다.

경주시는 한국수력원자력 자사고 대안 사업비 787억 원을 투입해 도서관을 짓는다.

당선작인 '경주서화'는 경주의 역사문화도시 정체성을 존중하면서도, 공공도서관의 기능과 이용자 경험을 균형 있게 반영한 설계안으로 가장 높은 점수를 얻었다.

심사위원단은 "도서관 프로그램에 대한 이해도가 높고, 공간 구성의 완성도와 공공성이 균형을 이룬 설계안"이라며 "운영과 활용 측면에서도 현실성과 지속 가능성을 갖췄다"고 평가했다.

이번 국제설계공모에는 국내·외 건축 설계사무소 등 모두 40개 팀이 참여했고, 기술검토 및 두 차례 심사를 거쳐 최종 당선작을 선정했다.

경주시는 심사 과정의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 모든 심사 과정을 유튜브를 통해 공개했다.

시설 내부에는 종합자료실과 어린이·청소년 공간, 개방형 보존서고, 경주자료실, 전시·교육 공간 등 다양한 문화·교육시설이 들어선다.

이를 통해 단순한 자료 열람을 넘어 전시·체험·교육 프로그램을 함께 운영하는 복합문화공간으로 조성할 계획이다.

경주시는 당선작을 바탕으로 기본 및 실시설계 과정을 거쳐 시민들의 문화적 수요를 충족하고, 지역의 지식 인프라를 확충하는 미래지향적 복합문화도서관 건립에 나선다.

주낙영 경주시장은 "황성공원의 역사성과 장소성, 경주의 도시 맥락을 함께 담아낼 수 있는 설계안을 선정했다"며 "시민들이 일상에서 자연스럽게 찾고 머무를 수 있는 복합문화공간으로 조성하겠다"고 말했다.

