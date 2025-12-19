크리스마스에 눈 올까…주말 비온 뒤 기온 ‘뚝’ [주말날씨]

크리스마스를 앞둔 14일 대구 중구 서문시장에서 한 시민이 크리스마스트리와 장식 소품을 핸드폰 카메라로 찍고 있다. 뉴시스

주말에 전국에 비가 온 뒤 중부를 중심으로 아침 영하권 추위가 나타날 전망이다. 다음 주에는 눈 소식이 없어 화이트 크리스마스를 기대하기는 어렵겠다.

19일 기상청에 따르면, 20일 전국 대부분 지역에 가끔 비가 내리겠다.

중부지방과 전라권, 제주도를 중심으로 새벽부터 비가 시작돼 경남권과 경북서부는 오전부터, 그 밖의 경북권 등에는 오후부터 비가 오겠다. 중부지방은 늦은 오후에, 남부지방과 제주도는 밤에 대부분 그치겠다.

예상 강수량은 수도권과 강원도, 충청권 등에 5㎜ 미만, 전남해안 5~10㎜, 제주도 5∼20㎜ 등이다.

아침 최저기온은 영하 1도~영상 11도, 낮 최고기온은 영상 8도~19도로 평년 기온보다 높겠다.

일요일인 21일부터는 북쪽에서 대륙고기압이 확장하며 찬 공기가 유입돼 추워지겠다.

21일 아침 기온은 중부지방과 전라권을 중심으로 5~10도가량 떨어지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다.

다음 주 중반에는 다시 비 소식이 있다.

23일 오후부터 크리스마스 이브인 24일 오전까지 전국에 비가 내린다. 다만, 이 기간 기온은 평년보다 높겠다.

크리스마스 이후인 25일부터 29일까지는 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지