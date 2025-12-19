이자 못 버티고 경매로, 1년새 29% 증가…기준금리 안 내리면 내년 더 심각

장기간 계속되는 고금리 속에 수도권 집합건물(아파트·오피스텔 등)의 임의경매가 크게 늘어난 것으로 나타났다.

더 큰 문제는 내년이다. 전문가는 “기준금리가 유지될 경우 내년에는 이자 부담이 커진 차주가 늘어나 임의경매 건수도 증가할 수 있다”고 지적했다.

19일 법원 등기정보광장에 따르면 올해 1~11월 수도권(서울·경기·인천)에서 임의경매로 인한 집합건물 소유권 이전 등기 신청은 1만1118건으로 전년 동기(8572건)보다 29.7% 증가했다.

임의경매는 담보대출을 받은 채무자가 원리금을 상환하지 못할 경우 채권자가 담보 부동산을 경매에 넘겨 채권을 회수하는 절차다.

임의경매가 늘어나는 건 차주의 상환 여력 약화와 금리 부담 누적을 의미한다.

실제 2020~2021년 초저금리 시기에 1%대 금리로 주택담보대출을 받았던 차주들은 현재 4~5%대로 오른 금리를 감당해야 하는 상황에 놓여 있다.

전문가는 내년이 더 위험하다고 지적한다.

지난 2021년에는 5년 뒤 변동금리로 전환되는 혼합형 주택담보대출이 집중적으로 판매됐는데 내년부터는 2021년 저금리기에 대거 판매된 5년 혼합형 주담대가 일제히 변동금리로 전환되는 시기가 도래해 본격적인 신용 리스크 확산이 우려되기 때문이다.

즉 금리 인상기 전환 시 이자가 크게 튀어 오를 가능성이 높은 것이다.

한 경제 전문가는 “금리 정상화 국면에서 레버리지를 과도하게 일으킨 차주들이 구조적으로 취약해졌다”며 “5년 혼합형이 변동금리로 전환되면 체감 이자 부담이 30~50% 증가할 수 있다”고 말했다.

전세가격 회복 속도가 더딘 것도 문제다.

전세보증금 반환 압박이 커지는 가운데 거래 절벽까지 겹치면서 영끌족뿐 아니라 1주택 실수요자들까지 상환 여력이 흔들리고 있다.

