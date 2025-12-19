'강도 피해' 나나, "팬들에게 추천하고 싶은 아이템"… 뭐길래?

나나가 최근 겪은 강도 사건을 계기로 가지고 다니는 아이템을 공개했다. 유튜브 채널 'Harper's BAZAAR Korea' 영상 캡처

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 최근 겪은 강도 사건 피해를 언급하며, 이를 계기로 '호신용 스프레이'를 항상 소지하고 다닌다고 밝혔다.

지난 17일 유튜브 채널 ‘Harper’s BAZAAR Korea’에는 ‘요즘 나나의 모든 것, 최근 시작한 관리부터 힐링 루틴 꽂힌 아이템까지!’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 나나는 ‘가장 최근 산 아이템 중 팬들에게 소개해 주고 싶은 아이템이 있다면?’이라는 질문을 받고 “제 아이템 하나를 가지고 왔다”면서 “제가 최근에 큰 사건을 겪으면서 '나는 나밖에 못 지키는구나'를 몸소 너무 깨달았다”고 말했다.

나나가 팬들에게 꼭 추천해주고 싶은 아이템으로 호신용 스프레이를 꼽았다. 유튜브 채널 'Harper's BAZAAR Korea' 영상 캡처

그러면서 “호신용 스프레이를 쓰지 않을 일들이 있길 바라지만, 혹시나 위험한 상황이 다가왔을 때 ‘자신을 좀 보호하자’라는 의미에서 이 호신용 스프레이를 꼭 필수템으로 추천해 드리고 싶다”고 전했다.

한편, 나나가 영상에서 언급한 ‘큰 사건’은 지난달 나나의 자택에서 발생한 강도 침입 사건으로 보인다.

앞서, 지난달 15일 오전 6시쯤 경기도 구리시 아천동에 있는 나나의 집에 흉기를 소지한 30대 남성 A 씨가 침입해 나나 모녀를 위협하고 상해를 가하며 돈을 요구한 것으로 알려졌다.

사건 당시 A 씨는 집 안에서 나나의 어머니를 발견하고 목을 조르는 등 상해를 가했고, 잠에서 깨어난 나나가 이를 막으려 나서면서 모녀는 몸싸움 끝에 A 씨를 붙잡아 움직이지 못하게 한 뒤 경찰에 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현장에서 바로 검거했다. 나나 소속사 측은 어머니가 제압 과정에서 다쳐 치료받고 의식을 회복했으며, 나나 역시 상처를 입어 치료를 받았다고 전했다.

이후 나나는 같은 달 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “계획된 일정들을 변동 없이 모두 진행하려 한다”라면서 “저를 걱정해주시고 응원해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”라고 인사를 전했다.

