더 빠르고 세게 온다…Z세대 직장인이 번아웃 유독 심한 이유

Z세대 직장인이 다른 세대보다 더 강도 높은 번아웃과 스트레스를 겪고 있다는 조사 결과가 국내외에서 잇따라 나오고 있다. 팬데믹 이후 노동시장에 진입한 세대적 특성과 경제·업무 환경 변화가 복합적으로 작용한 결과라는 분석이 나온다.

영국 컨설팅기업 비지어가 팬데믹 이후 18개월간 진행한 연구에 따르면 Z세대 근로자의 80%가 심각한 수준의 번아웃을 경험한 것으로 나타났다. 앞서 BBC 역시 Z세대의 스트레스 지수가 다른 세대보다 높다고 분석한 바 있다.

이같은 현상은 특정 국가에 국한되지 않는다. 캐나다 경제지 캐네디언비즈니스의 설문조사에서도 Z세대 근로자의 51%가 번아웃을 겪었다고 답해 X세대(32%)와 베이비붐 세대(29%)를 크게 웃돌았다. 미국 매체 비즈니스와이어가 11개국 1만3000명 이상의 직장인을 대상으로 실시한 글로벌 조사에서는 Z세대 응답자의 83%가 번아웃을 경험했다고 답했다. 이는 전체 평균(75%)보다 높은 수치다.

픽사베이

또한 호주 맥쿼리대학교가 근로자 5515명을 분석한 보고서에 따르면, 18~29세는 전체 노동 인구에서 차지하는 비중은 가장 낮지만 스트레스 비율은 가장 높은 세대로 확인됐다. 이들의 스트레스 위험이 50~64세보다 1.5배 높은 것으로 조사됐다.

국내에서도 비슷한 흐름이 나타난다. AI 채용 플랫폼 캐치가 Z세대 취업준비생 1770명을 대상으로 조사한 결과 62%가 ‘높은 초봉보다 야근과 스트레스가 적은 직장을 선호한다’고 답했다. 응답자의 40%는 이미 번아웃을 경험했으며, 90%는 직장이 신체적·정신적 건강을 지원해야 한다고 인식했다.

전문가들은 Z세대가 번아웃에 특히 취약한 이유로 ‘사회 진입 시점’을 지목한다. 호주 학술 매체 더 컨버세이션은 “모든 연령대가 번아웃을 겪을 수 있지만 Z세대는 더 이른 나이에 정점에 도달한다”며 “업무에 대한 기대와 현실 사이의 괴리가 클수록 번아웃 가능성이 높아진다”고 분석했다.

실제로 많은 Z세대는 코로나19 팬데믹 기간 또는 직후 노동시장에 진입했다. 비대면 근무 확산으로 동료 간 상호작용을 통한 학습과 적응 기회가 제한됐고, 사회적 고립과 불확실성 속에서 직장 생활을 시작했다는 점이 영향을 미쳤다는 평가다. 인공지능(AI) 확산 역시 한 요인으로 꼽힌다.

여기에 경제적인 압박도 더해지고 있다. 고물가와 주거비 상승, 불안정한 고용 구조까지 겹치는 와중에 노동자는 생존을 위해 일자리에 의존할 수밖에 없으며, 이런 환경이 젊은 근로자들의 피로를 더한다는 지적이다.

