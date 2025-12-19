전쟁 보도 새 역사 쓴 아네트 전 CNN 기자 91세로 별세

1960년대부터 2000년대까지 40년 이상 베트남 전쟁, 걸프 전쟁, 이라크 전쟁 등 세계 각국의 분쟁 현장을 누비며 정확한 취재·보도로 명성을 떨친 피터 아네트 전 CNN 기자가 91세를 일기로 별세했다. 2003년 한국을 찾기도 한 그는 국내에서도 ‘종군기자의 전설’로 불릴 만큼 유명했다.

18일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 아네트는 전날인 17일 미국 캘리포니아주(州) 한 병원에서 가족과 지인들이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다. 고인의 아들 앤드류는 언론에 “부친은 말기 전립선암으로 호스피스 치료를 받고 있었다”고 전했다. 73세이던 2007년 현역 언론인 생활을 끝내고 은퇴한 아네트는 캘리포니아 로스앤젤레스(LA)에서 거주해왔다.

‘종군기자의 전설’로 불린 피터 아네트(1934∼2025) 전 CNN 기자. 그는 1960년대 베트남 전쟁 당시 AP 통신 기자로서 생생한 현장 취재·보도를 통해 1966년도 퓰리처상을 받았다. 사진은 73세이던 2007년 촬영된 모습. AFP연합뉴스

아네트는 1934년 당시 영국 자치령이던 뉴질랜드 남섬에서 태어났다. 뉴질랜드 지역 신문인 ‘사우스랜드 타임스’에서 기자 생활을 시작한 그는 곧 태국 방콕으로 옮겨가 동남아시아 국가들을 상대로 취재 활동을 했다. 1960년대 초 미국의 베트남 전쟁 개입이 본격화한 뒤 아네트는 사이공(현 호치민)에 있던 AP 통신 베트남 지국에 입사하며 종군기자로서 첫발을 내디뎠다.

전쟁의 참상을 생생히 전함과 동시에 미군의 무리한 작전을 고발한 아네트의 기사들은 미 정가와 언론계에 커다란 반향을 일으켰다. 아네트는 베트남 전쟁 관련 보도로 1966년도 퓰리처상을 받았으나 미 행정부, 특히 군 지휘부는 그를 눈엣가시처럼 여겼다.

이후 아네트는 1979년 시작된 소련(현 러시아)의 아프가니스탄 침공, 1991년 이라크의 쿠웨이트 점령을 끝내기 위한 걸프 전쟁 등을 계속 취재했다. 1981년 AP 통신에서 CNN 방송으로 옮겨간 그는 걸프 전쟁 초기 바그다드 현지 상황을 실시간으로 전 세계에 알려 ‘언론 영웅’으로 떠올랐다. 당시 아네트는 서방 TV 기자로는 유일하게 바그다드에 남아 한 달 이상 계속된 미군의 폭격과 그로 인해 불타는 바그다드 시내 모습 등 피해 상황을 가감없이 보도했다.

아네트는 1997년 이슬람 테러 조직 알카에다 창립자 오사마 빈라덴(2011년 처형)과 서방 언론 최초의 인터뷰를 한 것으로 유명하다. 미국을 상대로 ‘지하드’(성전·聖戰)을 선포한 빈라덴은 당시 아프가니스탄의 비밀 은신처에 숨어 지내고 있었다. “당신의 계획이 무엇이냐”는 아네트의 질문에 빈라덴은 “곧 언론을 통해 알게 될 것”이라고 답했다. 이는 4년 뒤인 2001년 미국 뉴욕에서 벌어진 9·11 테러를 암시한 것으로 풀이된다.

2003년 3월 미국 조지 W 부시 행정부가 이라크 전쟁을 개시한 직후 바그다드의 어느 건물 옥상에 차려진 프레스센터를 지키는 피터 아네트 기자의 모습. 당시 그는 CNN을 떠나 NBC 방송으로 옮겨간 상태였다. AFP연합뉴스

2003년 당시 미국 조지 W 부시 행정부가 이라크의 대량살상무기(WMD) 제거 및 사담 후세인 독재 정권 종식을 명분 삼아 이라크 전쟁을 일으켰을 때 아네트는 CNN을 떠나 NBC 기자로 일하고 있었다. 그는 미군 지휘부를 정면으로 비판하는 입장을 밝혔다가 백악관의 미움을 샀고, 결국 미 행정부의 전방위 압박에 직면한 NBC 경영진에 의해 해고됐다.

아네트는 생전에 한반도와도 인연을 맺었다. 1979년 당시 쿠르트 발트하임 유엔 사무총장이 북한 평양을 방문할 때 동행 취재를 한 것이 대표적이다. 노무현정부 첫 해인 2003년 9월에는 한국을 찾아 서울대에서 ‘전쟁 보도와 국제 저널리스트의 역할’이란 주제로 강의했다. 1964년 베트남 여성과 결혼한 아네트는 딸 엘사와 아들 앤드류를 낳았다.

