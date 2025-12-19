“여객기 참사 오명 탈피” vs “이념갈등 불씨 악영향”

광주 군·민간공항이 이전하는 무안국제공항의 명칭을 ‘김대중공항’으로 변경하는 것을 두고 찬반 논란이 팽팽하다. 군 공항이 이전하는 무안에 지원하기로 한 1조원의 조달 방안이 구체적으로 나오지 않아 뒷말이 무성하다.



18일 광주시에 따르면 광주시·전남도·무안군과 국방부·기획재정부·국토교통부(국토부)는 전날 발표한 광주 군·민간공항 무안공항 이전을 위한 6자회동(TF) 합의문에 무안국제공항 명칭을 김대중공항으로 변경하는 안을 포함했다.



공항의 명칭에 찬성하는 이들은 김대중 전 대통령의 생전 업적을 기리고 참사로 무너진 서남권 관문공항의 위상 제고와 이미지를 쇄신할 수 있다는 점을 들고 있다. 지난해 여객기 참사로 무기한 폐쇄되며 존폐 기로에 선 무안공항이 대형 참사가 난 위험한 공항이라는 오명을 떨쳐내기 위해서는 획기적인 명칭 변경이 필요하다는 것이다.



전 세계 공항 가운데 유명인사 이름이 딴 공항이 다수 있다. 국제공항 중에는 존 F 케네디 공항(뉴욕·미국), 샤를 드골 공항(파리·프랑스), 레오나르도 다빈치 공항(로마·이탈리아) 등이 있다.



하지만 김대중공항 명칭이 자칫 이념갈등의 불씨와 국론분열의 우려를 이유로 반대하는 여론도 만만치 않다. 충분한 사회적 합의 없이 특정 정파 소속 전직 대통령을 우상화하면 자칫 소모적인 국론 분열로 이어질 수 있다는 지적이 나온다. 대구경북 통합 신공항의 명칭을 ‘박정희공항’으로 바꾸자는 보수 정치계의 제안이 거센 반발을 샀지만 김대중공항을 계기로 다시 논란이 불붙을 수 있다.



합의문에 군 공항 이전과 함께 무안 발전을 위해 지원하는 사업비를 1조원으로 명시했지만 구체성이 떨어진다는 지적이 나오고 있다.



광주시가 부담하기로 한 1500억원 외에 나머지 8500억원 상당의 재원을 어떻게 마련할지가 모호하다. 정부는 기부 대 양여 차액과 정부 지원금을 합쳐 충당하겠다는 입장을 내놓았다. 하지만 이를 위해서는 광주 군 공항 이전 특별법 개정이 반드시 필요하다.



현재 국회에 계류 중인 개정안이 통과되지 않거나 기획재정부와의 예산 협의 과정에서 국비 지원 규모가 축소될 경우 그 부담은 고스란히 지자체 몫으로 남거나 사업 지연의 빌미가 될 수 있다. 대구공항의 경우 민간 사업자를 찾지 못해 사업이 지지부진한 상황이다.

