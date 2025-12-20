우리는 어떤 낡은 생각에 갇혀 있는가

생각의 진화/ 미하엘 슈미트잘로몬/ 이덕임 옮김/ 추수밭/ 2만2000원

현대인은 길을 잃기 쉬운 복잡한 세상에 살고 있다. 홍수처럼 쏟아지는 정보와 자신만이 옳다고 주장하는 의견들 속에 우리는 어떻게 우리의 삶과 세상을 발전적으로 이끄는 결론을 내릴 수 있을까. 독일 철학자이자 작가인 저자는 이 책에서 역사 속에서 낡은 생각을 깨고 새로운 세상을 이끈 사상가의 삶을 들려준다. 진화론을 발표한 찰스 다윈부터 상대성 이론을 제시한 알베르트 아인슈타인, 방사성 원소를 발견한 마리 퀴리, 대륙이동설을 주장한 알프레트 베게너, 우주 속 인간의 위치를 널리 알린 칼 세이건 등 10명을 소개하며 “인류 문명의 진보는 이들이 보여준 낡은 생각과의 결별”이라고 정의한다. 신성불가침의 교리, 절대적 권위, 근거 없는 확신을 의심한 이들이 있었기에 인류는 조금씩 더 자유롭고 합리적인 세계로 전진할 수 있었다고 설명한다.

(왼쪽부터) 찰스 다윈, 알프레트 베게너, 마리 퀴리, 에피쿠로스

그중 으뜸 인물이 인간을 신의 피조물에서 자연의 일부로 되돌린 찰스 다윈(1809~1882)이다. 19세기 중엽까지 유럽 사회에서 인간은 신이 특별히 창조한 존재였다. 그러나 다윈은 ‘종의 기원’(1859)을 통해 이 신성한 위계를 근본부터 흔들었다. 생물은 고정된 존재가 아니라, 자연선택을 통해 끊임없이 변화하는 과정적 존재이며 인간 역시 그 예외가 아니라고 주장했다. 독실한 기독교도였던 그는 당시 지배적이던 창조론에 반하는 ‘진화론’이 세상에 가져올 파장을 알기에 오랫동안 발표를 주저했으나 자신의 ‘믿음’과 발견된 ‘사실’ 사이에서 고민하다 결국 사실을 선택했다.



“나는 내 믿음을 포기할 생각이 없었다. 하지만 의심은 점점 커졌다. 알고 있는 것과 믿어야 하는 것의 불일치를 더는 외면할 수 없었다. 그러면서 자연에서 발견한 것이 더는 종교의 가르침과 조화를 이룰 수 없다는 것을 서서히 깨달았다. 그 과정을 다음과 같이 요약했다. 불신은 이처럼 아주 천천히 나를 덮쳤지만 결국에는 반박할 수 없이 완전한 것이 되었다.”(34쪽) 그가 발표한 진화론은 ‘세상에 변화하지 않는 것은 없다”는 과학적 세계관을 더욱 정교하게 만들었다. 인간을 자연의 법칙에서 벗어난 초월적 존재가 아니라 우연과 환경의 산물로 위치시킨 것. 신(神) 중심적 세계관에 균열을 냈고, 도덕·윤리·교육·정치에 이르기까지 광범위한 사유의 재편을 이끌었다.

미하엘 슈미트잘로몬/이덕임 옮김/추수밭/2만2000원

마리 퀴리(1867~1934)는 과학과 성(性)의 이중 장벽을 동시에 허문 과학자다. 그녀가 살았던 시대는 과학과 혁신은 남성의 영역이었고 여성은 연구의 주체가 아니라 보조자에 머물렀다. 그러나 퀴리는 방사능 연구를 통해 노벨상을 두 번이나 수상하면서 과학적 통념뿐 아니라 성의 장벽을 무너뜨렸다. 과학적으로도 방사능이 특정 물질의 속성이 아니라 원자 내부에서 발생하는 현상임을 밝혀냈고, 이는 물질이 불변이라는 고전적 물리학의 전제를 뒤흔들었다.



퀴리는 과학의 사회적 책임도 역설했다. “라듐은 범죄자의 손에 들어가면 매우 위험해질 수 있으며, 인류가 자연의 비밀을 푸는 것이 좋은 일인지, 이런 비밀을 제대로 활용할 수 있는 지혜가 있는지 묻지 않을 수 없습니다. 노벨의 발견이 그 대표적인 예입니다. 강력한 폭발력을 지닌 물질을 발견하면서 인류는 위대한 성취를 이루었습니다. 하지만 국가 간의 전쟁을 부추기는 위대한 범죄자의 손에서 그것은 끔찍한 파괴의 도구가 되기도 했습니다. 노벨과 마찬가지로 저는 인류가 새로운 발견을 통해 악보다는 선을 더 많이 얻을 수 있다 생각합니다.”(101쪽)



고대 그리스 철학자 에피쿠로스(기원전 341~270)는 흔히 ‘쾌락주의자’로 오해받는다. 그러나 그의 철학은 무절제한 향락과 정반대였다. 에피쿠로스가 말한 쾌락이란 고통과 공포로부터의 자유였다. 그는 신의 형벌과 사후세계에 대한 공포가 인간을 불행하게 만든다고 보았다. 죽음은 감각의 소멸일 뿐이며, 두려워할 이유가 없다는 그의 주장은 당시 종교적 세계관을 정면으로 거스르는 것이었다. 에피쿠로스는 정치적 명예나 부를 추구하기보다 친구들과의 소박한 삶을 이상으로 삼았다. 저자는 이를 “욕망의 최소화가 가져온 정신적 자유”로 해석한다. 에피쿠로스는 금욕과 도덕적 강박이라는 낡은 생각을 넘어 행복을 합리적으로 정의한 선구자였다.



1912년 알프레트 베게너(1880~1930)는 대륙이 이동한다는 가설을 제시했다. 오늘에는 상식이 된 대륙이동설이다. 대륙이동설이야말로 오늘날 서로 멀리 떨어져 있는 해안선의 퇴적물과 동식물이 어째서 그토록 비슷한지를 가장 잘 설명할 수 있는 이론이다. 북극의 추운 노르웨이 스피츠베르겐 섬에서 열대식물 화석이 발견되는 이유와 현재 지구상에서 가장 큰 건조 사막인 사하라사막이 한때 빙하로 덮여 있었던 이유를 설명할 수 있는 것은 대륙이동설밖에 없다. 하지만 당시 지질학계는 이를 ‘공상’으로 치부했다. 대륙을 움직이게 할 힘을 설명하지 못한다는 이유였다. 베게너는 화석 분포, 지층 구조, 해안선의 일치 등 수많은 증거를 제시했지만 받아들여지지 않았다. 그는 숱한 공격을 받았고 생전에 인정받지 못한 채 세상을 떠났다. 저자는 베게너를 통해 과학의 보수성을 지적한다. 새로운 생각은 종종 틀려서가 아니라 너무 이르다는 이유로 거부된다는 것. 베게너는 진실이 합의보다 오래 살아남는다는 사실을 보여준 인물이다.



이들 인물은 공통점이 명확하다. 그들은 모두 시대의 상식에 안주하지 않았다. 신, 도덕, 과학, 인간의 위치에 대한 기존 답변을 의심했고, 그 대가로 비난과 고독을 감수해야 했다. 저자는 묻고 있다. “우리는 지금 어떤 낡은 생각에 사로잡혀 있는가.” 그러면서 다윈과 퀴리가 그랬듯, 역사의 진보는 언제나 불편한 질문에서 시작된다고 강조한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지