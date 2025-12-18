인천 서구, 구민 삶의 질 향상 ‘여기서해’ 온라인 통합예약

인천 서구가 지역 내 모든 교육 프로그램과 시설에 관한 내용을 온라인으로 한데 확인할 수 있는 ‘여기서해’를 19일부터 운영한다. 18일 서구에 따르면 이번 통합예약서비스는 구청 홈페이지에서 ‘통합예약’ 메뉴 또는 해당 인터넷 주소를 통해 이용하면 된다.

기존 구청에서 제공 중인 평생학습관과 동 주민자치센터 프로그램뿐만 아니라 구시설관리공단·문화재단·청년센터·가족센터의 각종 공연, 강좌, 체육시설 정보를 보여준다. 운영 주체가 달라 정보를 얻기 어려웠던 한계 극복과 많은 구민이 문화생활을 누릴 수 있도록 한 취지다.

구는 전 직원 대상의 명칭 공모로 접수된 132건 중 내부 검토와 선호도 조사를 거쳐 ‘여기서해’라는 이름을 확정했다. ‘여기’와 ‘서해구’를 합친 ‘여기서 해’와 ‘여기 서해’의 중의적 표현이다. 서(해)구의 모든 정보를 모은 서비스를 이용해 예약하라는 의미를 담고 있다.

구는 앞으로 관내 모든 기관과 민간이 여러 프로그램 정보 제공에 더해 예약·결제하는 통합플랫폼을 구축할 계획이다. 강범석 서구청장은 “구민들의 삶의 질 향상을 위해 다양하고 더 쉽게 접근할 수 있는 문화·체육 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.

