상주 외국인 169만명 역대 최대…취업자 수 70% 이상 급증

국내에 상주하는 15세 이상 외국인 인구가 170만명에 육박하며 역대 최대 규모를 기록했다. 외국인 유학생 취업자 수도 5만6000명으로 작년 대비 70% 이상 급증했는데, 정부의 적극적인 유학생 유치 정책 추진에 따른 영향으로 풀이된다.

18일 국가데이터처·법무부 등이 발표한 2025 이민자체류실태 및 고용조사 결과에 따르면 올해 5월 기준 15세 이상 국내 상주 외국인은 169만2000명으로 전년 대비 8.4%(13만2000명) 증가했다. 이는 2012년 관련 통계 집계 이래 최다다.

'2025년도 K-수출전사 아카데미 외국인 유학생 채용박람회'가 열린 11월 28일 부산 금정구 부산외국어대학교 만오기념홀에서 외국인 유학생들이 취업상담을 받고 있다. 뉴시스

국적별로 보면 베트남인이 3만6000명(15.5%)으로 가장 많이 늘었고, 이어 한국계중국인 1만3000명(2.6%), 중국인 4000명(3.3%) 등 순으로 증가했다.

외국인 취업자 수도 작년 대비 9만9000명 증가한 110만명을 기록, 마찬가지로 역대 최고치를 기록했다. 특히 외국인 유학생 취업자 수는 전년 대비 2만3000명(71.8%) 늘면서 가장 큰 증가폭을 보였다. 이는 정부가 2027년까지 유학생 30만 명을 유치하는 것을 목표로 ‘스터디 코리아 300K 프로젝트’를 추진하는 등 외국인 유학생을 적극 유치한 결과로 보인다. 이밖에 전문 인력 취업자는 8만2000명으로 전년 대비 1만6000명(25.7%) 늘어, 외국인 인력 구조가 단순 노무직 중심에서 다변화되고 있음을 나타냈다.

유학생을 국적별로 보면 베트남인이 10만명으로 가장 많았고, 중국 4만5000명, 우즈베키스탄 1만7000명 등 순으로 나타났다. 이들이 한국으로 유학을 온 이유로는 우수한 교육 과정(34%), 한국 내 전공이 관심 분야와 잘 맞아서(20.5%), 한국 학위가 취직에 도움이 돼서(10.1%) 등이 뒤를 이었다.

