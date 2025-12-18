경찰, 연말 강남권 대로서 낮밤 없이 매일 음주단속 벌인다

경찰은 연말까지 서울에서 대대적인 음주단속을 실시한다.

서울경찰청은 서울 지역 31개 경찰서가 동시다발적으로 집단단속을 실시한다고 18일 밝혔다. 술자리가 많아지는 연말에 음주운전 교통사고 발생 위험성이 높아진 걸 고려해서다.

경찰이 음주단속을 하고 있다. 연합뉴스

실제 2022∼2024년 평균 월별 음주운전 교통사고(음주운전자가 가해차량인 사고) 발생 현황 자료에 따르면 12월 평균 사고 발생 건수는 196.3건, 사망 1.3명, 부상 335.0명으로 가장 많았다. 이어 1월이 사고 발생 177.3건, 사망 1.3명, 부상 296.7명으로 그 뒤를 이었다.

경찰은 음주운전 교통사고 다발지점인 강남권 대로에서 주·야간 불문하고 대대적인 음주운전 단속을 매일 실시한단 계획이다.

음주운전자가 가해·피해차량인 사고 기준으로 볼 때 서울 내에서 최근 3년(2022∼2024년) 평균 음주사고 적발 건수가 가장 많은 곳이 강남경찰서로 421.3건이나 됐다. 이어 송파경찰서가 309.0건, 영등포경찰서 285.0건 등 순이었다.

박정보 서울경찰청장은 이번 집중단속과 관련해 “음주운전자 단속뿐 아니라, 음주운전 근절에 대한 경찰의 강한 의지를 시민들에게 전달해 음주운전을 예방하고 안전한 교통문화를 조성하는 게 주 목적”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지