전주시, 中 무비자 확대 맞춰 ‘외국인 관광객 유치 전략’ 착수

전북 전주시가 중국인 관광객 무비자 확대 등 국제관광 회복 흐름에 대응해 외국인 관광객 유치 전략 수립에 나섰다. 전담 태스크포스(TF)를 중심으로 서울에 집중된 외래 관광 수요를 지역으로 분산시키는 방안을 추진할 계획이다.

전주시는 17일 우범기 시장 주재로 전주관광재단, 전주문화재단, 전주시정연구원 등 관계 기관 관계자들이 참석한 가운데 외국인 관광객 유치 전략 마련을 위한 TF 회의를 열었다.

참석자들은 정부의 중국 관광객 유치 활성화 정책과 무비자 입국 확대 흐름에 따른 대응 전략을 논의했다. 특히 외래 관광객의 서울 집중 현상을 완화하고, 전주 유입을 확대하기 위한 실질적인 방안 마련에 머리를 맞댔다.

이들은 외국인 관광객 수용 여건 개선과 환대 분위기 조성, 표적별 방한 관광상품 개발 및 콘텐츠 발굴·홍보. 마당 창극·한지·지역 축제 등 전주 특화 문화관광 콘텐츠와 연계한 유치 전략 수립, 전주사랑상품권 플랫폼 확장, 전주 스토리 다이닝을 활용한 미식 관광 콘텐츠 개발 등 다양한 전략을 제시했다.

전주시는 시장을 단장으로 하는 ‘외국인 관광객 유치 TF’를 매주 1차례 정례 운영해 추진 상황을 점검하고, 관광 전문가와 업계 의견을 전략에 지속적으로 반영해 나갈 방침이다.

우범기 전주시장은 “K-컬처 확산으로 외국인의 방한 수요가 높아지는 시점은 전주시가 글로벌 관광도시로 도약할 수 있는 중요한 기회”라며 “국회, 관광 업계와 협력을 강화해 체계적이고 실행력 있는 외국인 관광객 유치 전략을 마련할 계획”이라고 말했다.

