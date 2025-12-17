에버랜드·캐리비안 베이를 한 번에…‘에버 투 캐비’ 출시

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 오는 20일부터 에버랜드와 캐리비안 베이를 하루 동안 무제한 이용할 수 있는 ‘에버 투 캐비’ 티켓을 선보인다고 17일 밝혔다.

에버 투 캐비 이용권으로 오전에는 에버랜드에서 ‘스노우 버스터’ 눈썰매를 즐기고, 오후에 캐리비안 베이의 스파에서 몸을 녹이며 휴식을 취할 수 있다. 저녁에 다시 에버랜드로 입장해 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’를 감상할 수 있다.

캐리비안 베이, ‘윈터 스파 캐비’ 야외 어드벤처 스파. 에버랜드 제공

스노우 버스터 눈썰매장에 인접한 카니발 광장에서 캐리비안 베이 입구로 직행하는 ‘따스행 캐비 셔틀’ 버스도 특별 운행된다. 에버 투 캐비 이용객은 지정 시간에 무료로 탑승할 수 있다.

에버 투 캐비 이용권은 에버랜드 홈페이지나 모바일 앱 스마트 예약을 통해 3만8000원에 구매할 수 있다. 에버랜드로 먼저 입장한 이후 각 파크를 오갈 때 티켓 QR코드를 제시하면 두 곳을 무제한 교차 이용할 수 있다. 내년 3월 2일까지 이용 가능하다.

워터파크를 먼저 방문하고 싶다면 캐리비안 베이 이용 고객을 대상으로 진행 중인 투파크(2 Park) 이벤트를 활용하면 된다. 현재 캐리비안 베이 이용객을 대상으로 당일 오후 3시부터 에버랜드를 무료로 입장할 수 있는 혜택을 제공 중이다.

투파크와 에버 투 캐비 이용 고객은 에버랜드에서 현금처럼 사용 가능한 솜 포인트 룰렛 이벤트에 참여할 수 있다. 에버랜드와 캐리비안 베이를 모두 이용한 이후 참여할 수 있으며 에버 투 캐비 이용객들은 보너스 게임 참여 기회가 한 번 더 주어진다.

한편, 에버랜드는 지난 12일부터 눈썰매장을 순차 가동 중이다. 오는 19일에는 스노우 플레이 그라운드와 트랙을 추가 오픈한다. 크리스마스 특별 공연과 퍼레이드, 불꽃쇼 등도 펼쳐져 남녀노소 특별한 겨울을 경험할 수 있다.

삼성물산 관계자는 “겨울 액티비티와 힐링 스파를 이용권 하나로 마음껏 즐길 수 있는 에버 투 캐비 이벤트는 연말연시 하루가 아쉬운 이들을 위한 최고의 선택이 될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지