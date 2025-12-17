옹진군, 연평도 아름다운 해안 경관 한눈에 해상 보행로 준공

서해 최북단에 위치한 인천 연평도는 접경지역으로 군사 요충지이자 천혜 자연환경을 자랑한다. 이곳에 아름다운 해안경관 조망할 수 있는 시설이 갖춰졌다. 옹진군은 17일 현지에서 ‘연평 해상보행로 설치 공사’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 경과 보고, 테이프 커팅식, 보행로 및 관람 순으로 행사가 이어졌다. 이번 공정은 2023년 행정안전부 특수상황지역 개발사업에 선정돼 사업비 37억5000만원이 투입됐다. 군은 총연장 450m, 폭 2m 규모의 해상보행로와 조명, 전망대 2개소, 폐쇄회로(CC)TV 3개소를 조성했다.

연평도를 찾는 관광객들은 해안 절경과 기암괴석, 바다 풍경을 해상 위에서 보다 가까이, 안전하게 감상할 수 있다. 특히 야간에도 더욱 빛나는 길로 산책이 가능해져 머무는 관광지로서의 매력이 한층 더해질 전망이다.

문경복 옹진군수는 “연평도의 관광 자원화와 지역 활력 증진을 위한 중요한 이정표로 향후 새로운 랜드마크로 거듭날 것”이라며 “주민들과 방문객 모두에게 쾌적하고 즐거운 힐링공간이 되길 기대한다”고 말했다.

