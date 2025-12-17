[속보] “대만은 패스키 쓰는데 한국은 아직?”…이준석 질문에 쿠팡 답변은

내년 상반기부터 한국 쿠팡에서도 대만에서 도입된 패스키가 운용될 것으로 전망된다.

17일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에 출석한 브랫 매티스 쿠팡 CISO가 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

17일 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회의 쿠팡 개인정보 유출 사고 관련 현안질의에 참석한 브랫 매티스 쿠팡 최고정보보안책임자(CISO)가 대만에 도입한 패스키의 한국 도입 시기와 관련해 “내년 상반기에 한국 시장에 패스키를 도입할 것으로 계획하고 있다”고 밝혔다.

패스키는 비밀번호 없이 생체인식이나 PIN으로 인증하는 것으로 쿠팡은 이를 토대로 안전한 쇼핑 환경, 소비자 보호 등 성과를 인정받아 대만 정부가 꼽는 ‘착한 전자상거래 기업’에 2년 연속 선정됐다.

매티스 CISO는 “쿠팡은 고객 안전과 보안을 강화하기 위한 다양한 보완 조치를 계속 도입하고 있다”며 “다국적 기업에서는 새로운 기능이 개발될 경우 이를 작은 시장에 먼저 도입하고 이후 큰 시장으로 옮겨 오는 것은 흔한 일”이라고 말했다.

그러면서 “저희가 대만에서 패스키를 도입한 건 3개월 남짓”이라며 “한국에도 이를 도입하기 위한 준비가 이뤄지고 있다”고 강조했다.

그는 ‘기술적으로 구현돼있다면 도입을 내년까지 늦출 이유가 있느냐’는 개혁신당 이준석 개혁신당 질문에 “한국은 유저 숫자가 매우 크다”며 “고객의 불편함이 없도록 하기 위해선 좀 더 복잡한 과정이 필요하다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지