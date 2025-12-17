세계일보

검색

부산교육청, 정부책임형 ‘유보통합’ 추진한다

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-12-17 11:35:46 수정 : 2025-12-17 11:35:41
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

부산시교육청이 유치원·어린이집 통합(유보통합) 문제를 ‘정부책임형’ 방식으로 추진하기로 가닥을 잡았다. 

 

17일 부산교육청에 따르면 18일 부산교육청 교육연구정보원에서 교육청·지자체 담당자와 유치원·어린이집 교(직)원 등 200여명이 참여하는 ‘영유아학교 선도 사업 성과공유회’를 개최한다.

 

부산교육청이 18일 ‘영유아학교 선도 사업 성과공유회’를 열고, 유보통합 문제를 본격 논의한다. 부산교육청 제공

이날 성과공유회는 영유아학교 선도 사업 운영 성과를 공유하고, 현장 중심의 우수사례를 통해 영유아 교육·보육의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

 

공유회는 선도 사업 운영 성과 보고를 시작으로 임부연 부산대(유아교육학과) 교수의 ‘정부책임형 유보통합에 기반을 둔 영유아교육의 방향’ 특별 강연으로 진행된다. 이어 영유아학교 선도기관인 큰별유치원과 한아름어린이집, 맞춤형 돌봄 거점기관인 조은어린이집의 사례 발표가 이어진다.

 

각 기관은 현장의 실천 경험과 운영 성과를 공유하며, 영유아 발달지원을 위한 다양한 운영 모델을 소개할 예정이다.

 

김석준 교육감은 “이번 공유회는 유보통합 선도사업의 운영 성과를 되짚어보고, 유보통합의 질적 성장 방향을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로 영유아학교 선도 사업을 지속적으로 운영해 영유아의 건강한 성장을 위한 양질의 교육·보육 여건 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

한소희-전종서 '여신들의 미모'
  • 한소희-전종서 '여신들의 미모'
  • 김다미 '사랑스러운 손인사'
  • 원지안 '청순 대명사'
  • 이효리, 요가원 수강생 실물 후기 쏟아져…