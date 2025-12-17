‘6+6 육아휴직제’의 힘…2024년 아빠 육아휴직자 18% 급증하며 6만명 돌파

지난해 육아휴직자가 20만명을 돌파하며 역대 가장 많았다. 지난해부터 ‘6+6 육아휴직제’가 시작된 데다 합계출산율이 9년 만에 반등하면서 육아휴직자가 1년 만에 증가 전환했다. 특히 육아휴직을 사용한 아빠가 처음으로 전년보다 18% 이상 급증, 6만명을 넘어서면서 전체 증가세를 이끌었다. 다만, 아빠 휴직자의 약 68%는 종사자 300인 이상 기업체에 다니는 것으로 나타나 육아휴직의 사각지대는 여전했다.
국가데이터처가 17일 발표한 ‘2024년 육아휴직통계 결과’에 따르면 지난해 임신 중이거나 8세 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 대상으로 육아휴직을 시작한 사람은 20만6226명으로 전년보다 8008명(4.0%) 늘었다. 육아휴직자는 2015년 13만6560명에서 2018년 15만3741명으로 15만명선을 돌파한 뒤 2022년 20만2093명을 기록하며 증가세를 기록했다. 하지만 2023년(19만8218명) 저출생이 심화하면서 통계 작성 이후 처음으로 감소한 이후 지난해 다시 증가 전환했다.
육아휴직자 중 아빠는 6만117명으로 전년보다 9302명(18.3%) 증가했다. 반면 엄마는 14만6109명으로 전년 대비 1294명(-0.9%) 감소했다. 이에 따라 전체 육아휴직자 중 아빠의 비중은 29.2%로 30%에 육박했다. 육아휴직자 10명 중 3명은 아빠인 셈이다. 육아휴직자 중 아빠 비중은 2019년 만해도 19.6%로 20%에 못미쳤지만 불과 5년 만에 10%포인트 가까이 늘었다. 데이터처 관계자는 “2022년 ‘3+3 육아휴직제’가 도입된 뒤 크게 늘었다가 2024년에 ‘6+6 육아휴직제’가 도입되면서 육아휴직자가 크게 늘었다”면서 “이 제도가 공동육아나 맞돌봄을 유인하는 제도이기 때문에 아빠 육아휴직자도 역대 두 번째로 증가폭이 컸다”고 말했다. 6+6 육아휴직제는 생후 18개월 이내 부모가 모두 육아휴직을 사용할 경우 첫 6개월 육아휴직 급여 부모에게 각각 통상임금의 100%를 지급하는 제도다.
지난해 태어난 아이의 부모가 작년에 바로 육아휴직을 사용한 비율은 34.7%로 전년보다 1.7%포인트 상승했다. 아빠 사용률이 10.2%로 전년보다 2.7%포인트 상승한 반면 엄마 사용률(72.2%)은 1.0%포인트 하락했다. 지난해 출생아 부모 중 육아휴직 대상자는 27만8619명으로 전년보다 1만1433명(4.3%) 증가했다. 지난해 육아휴직을 함께한 부부는 2만662명으로 전년보다 56.6% 급증했다.
기업체 규모별로 보면 작년 육아휴직을 시작한 아빠의 67.9%가 종사자 300명 이상인 기업체에 소속돼 있었다. 이어 50~299명 기업체가 14.8%, 5~49명이 12.7%, 4명 이하가 4.3% 순이었다. 전년과 비교하면 300명 이상 비중이 2.5%포인트 낮아진 반면 300명 미만에서는 모두 증가했다. 엄마 휴직자 역시 57.7%가 300명 이상 기업체에 속했다. 이어 5~49명(21.2%), 50~299명(15.0%), 4명 이하(5.7%) 순이었다.
지난해 육아휴직을 시작한 아빠가 종사한 산업별 비중은 제조업이 22.3%로 가장 높았다. 이어 공공행정·국방 및 사회보장 행정(19.6%), 전문·과학 및 기술 서비스업(10.6%) 순이었다. 여성은 보건업 및 사회복지서비스업이 20.3%로 가장 높았고, 공공행정·국방 및 사회보장 행정(14.5%), 교육서비스업(11.1%) 순으로 나타났다.
시도별 육아휴직자를 보면 경기가 6만917명으로 가장 많았고, 서울이 3만7265명으로 뒤를 이었다. 육아휴직 사용률은 제주 39.3%, 강원 38.8%, 세종 38.6% 순으로 높았다.
