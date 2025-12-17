천안 축구종합센터 새 이름 ‘코리아풋볼파크’

충남 천안시는 축구 국가대표 훈련장인 대한민국 축구종합센터의 공식 명칭을 ‘코리아 풋볼 파크(KOREA FOOTBALL PARK)’로 확정했다고 16일 밝혔다.



명칭과 부합하는 BI(Brand Identity)를 개발한 천안시는 대한축구협회와 함께 지난해 10월부터 공식 명칭 및 BI 개발을 단계적으로 진행해 왔다. 올해 3월 중간보고회를 개최해 후보군을 정하고 4월에는 온라인 선호도 조사를 진행하는 등 시민의 목소리를 반영했다.



의견 수렴과 전문가 검토를 거쳐 공공성, 개방성, 상징성 등을 종합적으로 고려해 공식 명칭인 코리아 풋볼 파크를 확정했다.



코리아는 국가를 대표하는 복합문화체육시설의 정체성을 의미한다. 파크는 시민과 팬, 선수와 지도자 등 다양한 구성원이 함께 즐기고 교류하는 열린 공간을 의미한다. 이는 국가대표 훈련시설이라는 인식을 넘어 모든 생활체육인이 이용하고 참여할 수 있는 복합문화체육공간이라는 방향성을 담고 있다.



명칭 확정과 더불어 코리아 풋볼 파크 내 대표시설인 스타디움 외관을 모티브로 한 BI를 개발했다.

