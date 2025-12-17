현대제철·포스코, 美에 제철소 합작

年 270만t 생산, 철강 안정공급
현대제철과 포스코가 2029년 상업 생산을 목표로 한 미국 루이지애나주 제철소 건설 프로젝트를 본격화한다.
현대제철과 포스코는 16일 미국 루이지애나주 전기로 일관 제철소 지분 투자를 위한 출자를 단행한다고 각각 공시했다.
앞서 현대차그룹은 지난 3월 루이지애나주에 연산 270만t 규모의 전기로 제철소를 설립해 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 미국 현지에 공급할 철강재를 제조할 계획이라고 발표했다. 4월에는 포스코홀딩스가 루이지애나 제철소 프로젝트에 지분 투자로 참여하겠다며 현지 투자를 공식화했다.
현대제철은 이날 공시에서 총 58억달러가 투자될 이 제철소는 미국 시장에서 자동차 강판 특화 생산 체계를 갖추고 연간 270만t의 열연 및 냉연 도금 판재류를 공급할 계획이라고 밝혔다. 투자금은 자기자본 29억달러(50%), 외부 차입 29억달러(50%)로 조달할 예정이다. 자기자본의 경우 현대제철 50%, 포스코 20%, 현대차 15%, 기아 15%씩 부담한다.
루이지애나 전기로 제철소는 직접 환원철 생산설비(DRP)와 전기로를 직접 연결해 원료를 투입하는 것이 가장 큰 특징이다. 이를 통해 에너지 및 운송 효율성을 향상하고 직접 환원철 투입 비중을 늘려 자동차 강판 등 고급 판재류의 생산이 가능할 전망이다. 직접 환원철과 철스크랩을 원료로 사용해 고로 대비 탄소 발생량을 약 70%가량 감축할 것으로 기대된다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지