새만금개발공사 ‘새만금 국제학교’ 설립 본격화…2030년 개교 목표

새만금개발공사가 외국인 정주 여건 개선과 글로벌 교육 환경 조성을 위한 새만금 외국교육기관(국제학교) 설립을 본격 추진한다.

새만금개발공사는 ‘새만금 외국교육기관 설립 타당성 조사 고도화 용역’을 최근 성공적으로 완료하고, 2030년 개교를 목표로 국제학교 설립 절차에 본격 착수했다고 16일 밝혔다.

올해 3월 6일 열린 새만금 지역 글로벌 교육환경 조성을 위한 업무협약식에서 나경균 새만금개발공사 사장(왼쪽 네 번째)과 김관영 전북도지사(〃세 번째) 등이 협약서를 들어 보이고 있다. 새만금개발공사 제공

이번 용역 결과에 따르면 새만금 국제학교는 새만금 스마트 수변도시 내에 유·초·중·고 통합형으로 조성되며, 정원은 540명 규모다. 총사업비는 813억원 가량으로 추정됐다.

공사는 안정적인 사업 구조 마련을 위해 외국 교육기관 운영을 희망하는 외국 학교법인을 대상으로 사전 수요를 조사한 결과, 적극적인 참여 의향을 보인 외국 학교법인이 있는 것으로 확인됐다고 설명했다.

새만금 외국교육기관은 호남권 최초로 추진되는 국제학교로, 경쟁력 확보를 위해 전북도와 전북도교육청의 협력이 필수적이라는 점도 강조했다.

나경균 사장은 “새만금에 정주하는 외국인과 글로벌 교육을 희망하는 국민의 교육 선택권을 높이기 위해 외국교육기관 설립은 필수”라며 “지자체와 도교육청의 정책·행정적 지원을 바탕으로 화려함보다 합리성을 갖춘 국제학교를 조성할 계획”이라고 말했다.

전북도는 새만금개발공사와의 협력을 약속했다. 도 관계자는 “새만금 지역 외국교육기관 설립은 외국인 정주환경 개선과 글로벌 투자환경 조성을 위한 핵심 기반시설”이라며 “도시 기반 조성 단계에서 선제적으로 추진할 필요가 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지