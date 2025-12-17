경사노위 위원장 “파트너십으로 파이 키워야”

김지형 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 취임 후 처음으로 대한상공회의소를 방문해 최태원 대한상의 회장에게 사회적 대화를 위한 협력을 당부했다.

김 위원장은 16일 서울 중구 상의회관에서 최 회장과 간담회를 갖고 “최 회장이 사회적 가치 창출을 통한 기업 활동을 선도적으로 주창한 것으로 알고 있는데 우리의 사회적 대화도 그런 맥락”이라며 “사회적 대화에 파트너십 정신을 키울 수 있도록 균형감 있게 대화하고 공론하고 숙의하는 그런 장을 만들어가려 한다”고 밝혔다.

김지형 신임 경제사회노동위원회 위원장이 16일 서울 중구 대한상공회의소를 방문, 최태원 회장과 인사하고 있다. 연합

그는 “앞에 놓인 밥상을 많이 차지하겠다거나 상대방 때문에 내 몫이 줄어드는 게 아닌가 생각하면 파트너라고 할 수 없다”며 “파이를 키우는 일을 함께하는 파트너십을 강조하려 한다”고 말했다.



최 회장은 “노사 관계라는 게 한솥밥, 한식구라고 생각한다”며 “밥을 같이 먹는다는 정신으로 상의에서 할 수 있는 것들을 하겠다”고 화답했다. 최 회장은 “성숙한 사회가 될수록 공존을 위한 새로운 방법을 창조적으로 모색했으면 한다”며 “국회에서 사회적 대화와 비슷한 형태의 대화를 출범했는데, 국회는 국회 중심으로 하면서 경사노위와 조화롭게 운영해 좀 더 창조적으로 대화할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.



대한상의 회장단은 이날 더불어민주당 지도부와 지역 발전을 주제로 한 정책 간담회를 열고 지역별 전기요금차등제, 저탄소 철강특구 지원, 태양광 생산세액공제 도입 필요성을 강조하기도 했다.

