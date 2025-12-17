한화 차·삼남 지분 축소… ‘김동관 체제’ 가나

한화그룹 오너 3세인 김동원(차남) 한화생명 사장과 김동선(삼남) 한화호텔앤드리조트 부사장이 한화에너지 지분 일부를 매각한다. 한화그룹의 최대 주주인 한화에너지는 그룹 지배의 핵심 회사로, 장남인 김동관 한화그룹 부회장 지분은 그대로 두고 차·삼남 지분만 줄인 점에서 사실상 경영권 승계의 큰 틀이 마무리됐다는 분석이 나온다.

차남 김동원(왼쪽), 삼남 김동선.

16일 한화그룹에 따르면 한화에너지는 이사회를 열고 김동원 사장과 김동선 부사장이 각각 보유 중인 한화에너지 지분 5%와 15%를 재무적투자자(FI) 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)에 매각하기로 했다. 총 지분 20%에 대한 거래 매매 대금은 약 1조1000억원이다.

그룹의 지주회사 격인 한화에너지는 오너 3세들이 지분 100%를 보유하고 있다. 장남인 김동관 부회장이 50%, 차·삼남 25%씩이다. 이번 거래가 마무리되면 장남 지분은 그대로이고, 차남은 20%, 삼남은 10%로 지분이 줄어든다.

한화 측은 차·삼남이 증여세 등 세금 납부와 신규 사업 투자에 매각 자금을 활용할 계획이라고 밝혔다. 일각에선 장남을 중심으로 한 그룹 지배력을 재편하는 움직임의 일환이란 해석도 나온다.

한화에너지는 상장에도 시동을 걸고 있다. 오너 일가가 100% 소유한 비상장 지주회사는 ‘승계용 회사’란 비판이 제기되곤 한다. 오너 일가 지분 일부 매각, 사모펀드 유입, 기업공개(IPO)는 상장 전 수순으로, 한화에너지는 올해 초 한국투자증권·NH투자증권·대신증권을 IPO 대표주관사로 선정한 바 있다. 통상 주관사 선정 후 상장까지는 1∼2년 걸린다.

투자은행(IB) 업계에선 한화에너지의 기업가치를 4조∼5조원 규모로 추정한다. 한화그룹 관계자는 “이번 지분 매각으로 보다 투명하고 효율적인 지배구조를 마련했다”며 “재무적 안정성과 신용도 제고 효과까지 기대할 수 있다”고 말했다.

