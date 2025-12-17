유려하고 밀도높은 문장… AI·SF 다양한 상상력 한국 문학의 주류로

한국 문학의 미래를 이끌고 나갈 신진 작가의 산실 세계일보 신춘문예 2026년 예심이 지난 5일 서울 용산 세계일보 사옥에서 성황리에 끝났다.



이날 예심을 통해 단편소설 15편과 시 15건이, 예심을 거치지 않는 평론 응모작들과 함께, 본심으로 올라갔다. 예심은 소설가 안보윤, 염승숙, 해이수, 평론가 오태호(이상 소설 부문)씨, 시인 박지웅, 안현미(시 부문)씨가 분야를 나눠 수고해 주셨다. 지난 3일 마감된 2026년 세계일보 신춘문예의 응모편수는 단편소설은 지난해 635편에서 올해 512편으로, 시는 936건(1인당 3편 이상, 2808편 이상)에서 898건(3403편)으로 조금 줄어든 반편, 평론은 지난해 24편에서 30편으로 소폭 늘었다.

지난 5일 서울 용산 세계일보 사옥에서 2026년 세계일보 신춘문예 예심이 성황리에 끝났다. 사진 왼쪽부터 예심을 담당한 해이수 소설가, 오태호 평론가, 안보윤 소설가, 염승숙 소설가, 안현미 시인, 박지웅 시인. 이재문 기자

당선작은 세계일보의 2026년 신년호 지면을 통해 공개되고, 이에 앞서 이달 말 최종 당선자에게 개별 통보된다. 이번 신춘문예 응모작들의 경향과 표징을 예심 심사위원들(가나다 순)로부터 들어봤다.



◆소설 부문



안보윤 소설가=예심을 진행하면서 다양한 소재를 다루는 유려한 문장과 마주할 수 있어 즐거웠다. 다만 평면적 인물과 손쉽게 예측되는 전개 방식, 소재의 단순 활용이 공통된 단점으로 읽혔다. 부동산 문제와 경제적 빈곤, 계층 갈등을 다루는 소설에서의 단선적 전개가 특히 아쉬웠다. 사회 문제에 대한 작가만의 탐색이나 성찰 없이 현상을 열거한 뒤 가장 보편적인 결말을 내미는 것이 최선인지에 대해 고심해 보셨으면 좋겠다. 비상계엄과 정치적 혼란을 다룬 소설도 상당했는데, 이야기 속에 안착하지 못한 채 겉도는 느낌이 강했다. 작금의 상황에 집중하고픈 응모자의 마음에는 공감하지만 체화의 과정이 조금 더 필요한 듯하다. 불안과 혼란 속에 고립된 혼곤한 얼굴이 소설에 등장할 때마다 마음이 쓸쓸해졌다. 동시에 그 반대편에서 문장을 직조해 하나의 세계를 만들어내는 데 골몰했을 응모자들의 얼굴이 떠올라 뭉클하기도 했다. 어둡고 피로한 현실을 직시하고자 하는 지극한 걸음을 함께 할 수 있어 기쁘고 감사하다.



오태호 평론가=생성형 인공지능이 글쓰기의 도구로 확산되고 있는 시대에도 신춘문예 소설 부문 심사에서 가장 중요한 부분은 문장의 안정성이다. 숙련된 예비 문인을 판가름하는 엄정한 기준이 등단 이후에도 자신의 필력을 통해 서사적 호소력을 담보할 수 있느냐에 달려 있기 때문이다. 개성적인 인물의 내면 풍경도 중요하고, 적절한 시공간적 배경에서 벌어지는 사건의 흥미도 필요하지만, 무엇보다 주제와 구성에 걸맞은 안정감 있는 문체의 호흡이 서사적 개연성을 확보했을 때 독자는 매료되기 마련이다. 올해 예심에서는 생로병사의 애환을 둘러싼 가족 서사를 비롯하여 학교와 사회에서의 불안과 고통, 상처와 불화 등의 전통적인 제재와 함께 반려동물, 요양보호사, 임시직 노동, 이국 체험, 동성애, SF 서사 등의 소재적 천착이 이어졌다. 인공지능 시대에도 소설의 이야기성을 믿고 약진하는 예비 문인들의 노고를 진심으로 응원한다. 앞으로 당신의 서사에 응답하는 등단의 순간이 머지않아 당도하기를 기대한다.



염승숙 소설가=소설쓰기를 향한 응모자들의 여전한 열망과 열기를 확인할 수 있는 시간이었다. 한국문단의 현재와 미래를 확인하는 자리에서 다소 들뜬 마음으로 원고들을 읽어나갔고, 심사 과정 내내 놀랍고 즐거웠다. 인간사의 씨실과 날줄을 얽고 있는 필연적인 그물망처럼 질병과 죽음에 관한 소재는 늘 있어왔지만, 의료사고와 간병 문제로 이어지는 이야기가 많아서 시의성을 담고 있다고 느꼈다. 간병은 SF장르에서도 사용되어, 간병AI 로봇으로까지 등장해서 흥미로웠다. 인간다움의 의미 그리고 윤리도덕적인 성찰과 관련한 질문들을, 응모자들의 무수한 SF소설을 통해 발견할 수 있어서 반가웠다. 전세 사기, 학교 폭력, 러닝 등, 한국사회의 현주소를 다각도로 들여다볼 수 있는 소재들도 눈에 띄었고, 유려한 문장과 밀도 있는 구성으로 전달되는 애달픈 가족서사들이 빛났다. 사회구조적 부조리와 계층 격차로 인한 빈곤 문제, 그로 인한 개인의 고립과 우울이 가족구성원의 애정과 포용으로 풀어지는 이야기들이 가슴아프게 읽혔다. 소설은 언제나 시대사회의 현실을 즉각적으로 반영하면서 소설가의 섬세하고 창조적인 세계관과 결합되기 때문에, 쓰기와 읽기 모두 강렬하도록 유의미한 장르다. 모든 응모자들의 분투를 지지하며, 문운을 빈다.



해이수 소설가=응모 편수는 다소 줄었으나 활달한 상상력과 정통 서사력을 갖춘 작품이 많아서 심사가 즐거웠다. 소재를 일별하면, 반려동물은 개와 고양이에서 파충류·어류·조류가 보강되어 소설 속 생태계가 훨씬 다양해졌다. 가까운 이들의 죽음으로 시작되는 글은 여전히 강세였다. 경제 저성장 시대의 불안 심리를 반영하듯 종교색 짙은 투고작이 자주 눈에 띄었다. 인물들은 수도원과 성당, 사원과 교회에서 문제의 극복을 염원하며 기도와 간구 중이었다. 다음으로 한국을 벗어난 무대에서 펼쳐지는 서사가 인상적이었다. 북미와 남미, 유럽과 아시아를 배경으로 현지의 공간성을 효과적인 장치로 삼는 전략이 돋보였다. 이 중에서 해외 입양 문제를 고찰하며 자연스럽게 국외인을 스토리 안으로 들이는 솜씨는 보통이 아니었다.



◆시 부문



박지웅 시인=올해 898명의 응모자가 참여했다. 현대 사회를 관통하는 관계의 균열, 번아웃과 ‘나’라는 존재의 흔들림, 자본주의가 초래한 고립감을 다룬 작품이 많았고, 한편으로는 MZ세대의 감각이 두드러진 응모작도 자주 눈에 띄었다. 이들은 자기 서사, 내면 감정의 전면화, 자조와 유머, 소진과 회복의 정서를 통해 자기 세계를 또 다른 리듬으로 드러냈다. 윗세대가 사회와 세계를 응시하는 방향으로 확장되었다면, MZ세대는 자신의 내면과 감각을 촘촘히 좇으며 현실을 새롭게 번역하는 목소리를 들려주었다. 두 결은 서로 다르면서도 나란히 공존하며 올해 응모작의 스펙트럼을 넓혔다. 예년에 비해 전체적으로 언어적 완성도는 높아졌으나, 이미지와 서사의 집중력에서 격차가 드러났다. 비록 모두가 근사한 치밀함에 이르진 못했으나, 한 편 한 편이 치열한 꿈을 안고 건넨 축제 같은 시간이었다. 사소한 사물과 사건에서 세계의 문을 여는 감각과 사유의 전환, 형상화의 깊이를 확보한 작품을 마지막 무대에 올렸다.



안현미 시인=정해진 공간과 시간 안에 많은 투고작들을 읽어나가는 일은 고된 일이지만 신춘문예 투고를 위해 숱한 밤을 밝히며 시에 투신했을 분들의 노력과 고뇌를 생각하면서 심사에 임했다. 예년에 비해 투고작들의 수준이 고르게 높아졌다는 생각이 들었고 자신의 삶과 사유를 시적으로 형상화하는 실력이 수준급에 달하는 작품들도 여럿 발견할 수 있어 즐거운 심사였다. 다국적이고 다문화적인 공동체의 일면을 보여주는 작품부터 복잡계, 타임슬립, 생성형 알고리즘 등 사이버적 상상력을 펼쳐보이는 작품들까지 시적 소재의 폭도 점점 다양화되고 있음을 목격할 수 있었다. 더불어 비행기 추락사고와 같은 사회적 재난과 새벽 배송, 조립식 가족 같은 우리 사회의 아픔과 문제점을 직시하는 작품들도 눈에 띄었다. 이채로운 점은 자신이 죽었다고 말하는 시적 화자들이 여럿 출현한다는 점이었는데, 이 부분은 앞으로 시적 탐구가 필요한 지점이라 생각된다. 삶을 시로 쓰고 시로 살고 시로 느끼고자 한 투고자들의 시간들을 응원하며 시적 사유가 표피에 머무는 시선이 아니라 표피를 뚫고 심장까지 닿고자 한 작품들을 본심으로 올렸다.

