“귀농귀촌은 의령에서”…의령군, 50·60 귀농 증가세 이유는?

“완전히 낯선 지역보다는 익숙한 생활권 안에서 새로운 삶을 시작하고 싶었는데, 의령이 가장 적합했어요.”

2년 전 경남 의령군 궁류면에서 인생 2막을 즐기고 있는 귀농인 김정엽(63)씨가 의령으로 귀농한 이유를 이같이 설명했다.

2년전 부산에서 경남 의령으로 귀농한 김정엽씨가 귀농인의집을 소개하고 있다. 의령군 제공

부산에서 줄곧 살아온 그는 의령이 지리적으로 부산과 가까운 것도 또 다른 이유라고 덧붙였다.

김씨는 의령군 농업인대학에서 전문 교육을 받으며 친환경 쌀·마늘·시금치·열대작물 ‘하카마’ 등 다양한 작물을 안정적으로 재배하고 있다.

그는 “귀농인을 위한 군의 맞춤형 지원이 체계적으로 마련돼 있어 정착 과정에 큰 도움이 됐다”며 “남편도 퇴직하면 이곳에서 함께 노후를 보낼 계획”이라고 전했다.

의령군이 경남을 대표하는 귀농귀촌 정착지로 자리매김하면서 군은 반색하고 있다. 최근 들어 특히 중장년층 유입이 뚜렷하게 증가세를 보이면서다.

16일 의령군에 따르면 군은 경남도내 11개 인구감소지역 중 중장년층(50~64세) 순유입 규모가 산청군과 밀양시에 이어 3위(88가구)를 기록했다.

군의 귀농·귀촌 통계도 이를 뒷받침하고 있다. 2023년 813세대에서 2024년 1161세대로 크게 늘었다.

이 가운데 중장년층 비중은 각각 51%(412세대), 42%(488세대)로 가장 많았다. 두 해 연속 50~60대가 귀농귀촌 핵심 전입층으로 파악됐다.

경남 의령군 귀농·귀촌인들이 지역민과 함께 융합소통 교육에 참여하며 화기애애한 모습을 보이고 있다. 의령군 제공

의령은 경남의 지리적 중심에 위치해 부산이나 대구 등 대도시 접근성이 뛰어나고, 주거비 부담을 낮추면서 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.

도시 생활 후 ‘삶의 질’을 우선하는 중장년층 요구와 맞아떨어지면서 매력적인 정착 지역으로 평가받고 있는 것으로 군은 보고 있다.

이뿐만 아니라 귀농 초기 부담을 덜기 위한 다양한 지원 정책도 중장년층 순유입 증가의 이유로 분석하고 있다.

특히 ‘귀농인의 집’ 사업을 통해 일정 기간 지역에 거주하며 생활환경과 농업 현장을 미리 체험할 수 있도록 돕고, 귀농창업자금 지원 사업을 통해 창업과 농업 기반 구축에 필요한 비용을 연 2%의 저리로 지원한다.

또 귀농정착 지원 사업을 통해 농기계·농업시설 구축·컨설팅·자격증 취득 비용을 지원하며, 귀농·귀촌·귀향인을 위한 주택 수리비도 보조하고 있다.

이러한 지원들이 정착 과정에서 큰 힘이 되고 있다는 게 군의 설명이다.

오태완 의령군수는 “처음 의령에 정착하는 사람들도 불편함 없이 생활할 수 있는 정주 환경을 조성하는 데 최우선을 두고 있다”며 “의령에서 새로운 기회를 찾는 분들이 안정적으로 정착할 수 있도록 적극, 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지