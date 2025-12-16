청계천로 ‘차 없는 거리’ 2026년 재개

‘빨간 날’ 서울 청계천로 ‘차 없는 거리’가 내년 1월부터 운영을 재개한다.



서울시는 내년 1월1일 0시부터 청계천 북측 청계2가 교차로∼광교 교차로 구간(450m)의 차 없는 거리 운영을 재개한다고 15일 밝혔다. 이에 따라 해당 구간은 토요일 오후 2시부터 일요일 오후 10시까지, 공휴일 오전 10시부터 오후 10시까지 차량 통행이 금지된다.



차 없는 거리는 자동차 통행을 물리·시간적으로 제한함으로써 보행 쾌적성과 안전성을 높여 보행 활성화를 유도하기 위한 정책으로 청계천로에는 2005년 도입됐다. 도심 속 쾌적한 보행 공간 제공, 보행 문화에 대한 시민의식 제고 등 긍정적 효과를 불러왔으나 매출 감소 등을 이유로 주변 상인 등의 해제 건의가 잇따랐다. 지난 1월 ‘규제풀어 민생살리기 대토론회’ 해제 건의와 3월 관철동 상인 서명 제출 등 차 없는 거리 일부 해제 요구를 받아들인 것이다.



시는 차 없는 거리 영향에 대한 객관적이고 실증적인 데이터 수집을 위해 7∼12월간 한시적으로 차량 운행을 허용하는 정책 실험 기간을 거쳤다. 시는 일시 정지 기간 중 수집한 관철동 인근 데이터를 토대로 차 없는 거리 운영 전후를 비교할 계획이다. 인근 상권 매출과 보행량 데이터를 분석하고 전문가 및 자치구 등의 의견 수렴을 거쳐 내년 상반기 내 해당 구간의 차 없는 거리 운영 방향을 최종결정한다. 시민 혼란을 방지하기 위해 최종 운영 방향을 결정할 때까지 차 없는 거리 운영은 유지된다.



여장권 시 교통실장은 “도심 대표 보행거리로 자리 잡은 청계천로 차 없는 거리는 통행에 대한 인식을 자동차에서 보행 중심으로 전환하는 마중물이 됐다”며 “다양한 의견 청취, 현장 분석 등을 토대로 정책을 합리적으로 결정해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지