정부 “日, 사도광산 유네스코 권고 무시”

한국 정부가 일제강점기 조선인 강제노역 현장인 사도광산의 세계유산 등재와 관련, 일본 정부가 유네스코의 권고 사항을 제대로 이행하지 않았다고 판단했다. 유네스코가 일제강점기 한국인의 ‘강제 노동’ 등을 해설과 전시에 반영해야 한다고 권고한 만큼, 정부는 이행을 계속 요구할 계획이다.

일본 사도광산 내 터널. 서경덕 교수 제공

외교부는 일본이 15일 내놓은 사도광산 보존현황 이행보고서에 대해 유네스코 세계유산위원회의 핵심 권고를 충실히 이행하지 않았다고 평가했다. 유네스코는 당시 일본에 광산개발 전체에 걸쳐 사도광산의 전체 역사를 포괄적으로 다루는 해석과 전시, 전략과 시설을 현장에 만들라고 권고했다. 강제동원 역사를 반영하라는 뜻이다.



이에 일본은 에도시대 이후 노동자 관련 설명을 보강하고, 니가타현 사도시 향토 박물관 내 한국인 전시공간을 신설했다고 밝혔다. 이에 대해 외교부 당국자는 “보고서 어디에도 사도광산에 있었던 한국인 강제동원 역사에 대한 구체적인 설명이나 기술은 존재하지 않는다”고 짚었다. 특히 외교부는 보고서에 일본 정부 대표가 세계유산위 회의에서 직접 밝힌 약속 이행이 빠져있다는 점을 지적했다. 일본 대표는 한국인 등 모든 노동자를 진심으로 추모하며, 해석·전시 전략과 시설 개선을 약속했다. 하지만 2년 동안 일본 정부는 추도식에서 강제동원을 언급하거나 사과하지 않는 모습을 보이면서, 한국 정부가 참석하는 온전한 추도식을 한 번도 열지 않았다. 일부 안내문 개선 외에 전시물 내용 역시 변화가 없다는 것이 외교부의 판단이다.



외교부는 일본에 권고 이행을 요구하면서, 세계유산센터를 통해 외교적 대응을 이어갈 방침이다. 유네스코 자문기구의 보고서 검토는 내년 초까지 진행될 것으로 보인다. 이후 세계유산위 회의에서 이행 여부에 관한 판단이 내려질 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지