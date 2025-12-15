포항시, ‘K-차세대 전기추진 선박 특구’ 후보과제 선정

경북 포항시는 15일 중소벤처기업부가 주관하는 ‘글로벌혁신 규제자유특구’ 후보과제에 ‘K-차세대 전기추진 선박 글로벌 혁신특구’로 선정됐다고 밝혔다.

글로벌혁신 규제자유특구는 규제 특례와 해외 실증을 연계해 지역의 자립적이고 지속 가능한 성장 기반을 구축하고, 국가 균형발전과 지역의 전략적 혁신 성장을 지원하는 제도다.

포항시청사 전경. 포항시 제공

포항시는 경북도와 함께 전기추진 선박 실증 기반을 구축해 차세대 해양기술 허브로 도약한다는 목표 아래, 실질적인 규제 개선과 해외 실증·인증을 추진해 전기선박 산업 생태계 조성에 나설 계획이다.

이번 특구 추진은 국제해상기구(IMO)가 채택한 ‘2050년 해양 분야 탄소중립을 위한 온실가스 감축 전략(GHG)’에 대응하는 전략적 행보로, 글로벌 해양산업의 친환경 패러다임 전환에 선제적으로 대응해 전기선박 산업 주도권을 확보한다는 구상이다.

시는 전기선박 산업 활성화를 위한 실증 인프라를 구축해 해상 탄소 저감을 실현하고 전기선박의 핵심 기술인 배터리 기술개발 및 인증, 품질검증 체계를 확립해 제조업 중심으로 이차전지 산업 포트폴리오를 다변화한다는 방침이다.

중기부는 전문가 컨설팅, 규제부처 협의 등을 거쳐 후보 과제를 심사한 뒤 내년 상반기 중으로 최종 과제를 선정한다.

한편 포항시는 지난 10월 아이슬란드 북극서클총회에 국내 지자체 최초로 참석해 포항의 탄소중립 성과와 전기선박 산업 추진전략을 소개하고 극지 해역을 활용한 공동실증 의지를 국제사회에 직접 알린 바 있다.

이를 계기로 전기추진 선박 해외 실증을 위한 국제 네트워크를 구축한 가운데 ‘국제 배터리 엑스포 2025 포항’을 통해 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 페로제도 등 노르딕 국가들과의 협력 기반도 한층 공고히 했다.

이강덕 포항시장은 “전기추진선박 글로벌 혁신특구는 배터리 선도도시 포항이 해양 신산업으로 산업 외연을 확장할 수 있는 마중물이 될 것”이라며 “전기추진 선박 산업을 중심으로 해양 탄소중립을 선도하고, 관련 기업 유치를 통해 지역 경제에 새활력을 불어넣겠다”고 말했다.

