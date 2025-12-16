아일릿 소속사, 뉴진스 팬덤에 1억 손배소

아일릿 소속사인 빌리프랩이 뉴진스 팬덤 ‘팀 버니즈’를 상대로 1억원의 손해배상 소송을 제기했다.



15일 법조계에 따르면 빌리프랩은 지난주 서울서부지법에 신원 불상의 팀 버니즈 운영자와 그의 부모를 상대로 손해배상 소송을 냈다. 빌리프랩은 팀 버니즈가 ‘아일릿이 뉴진스를 표절했다’는 등 허위 게시물을 작성해 아일릿과 빌리프랩의 명예를 훼손하고 영업손실을 발생시켰다고 주장했다. 빌리프랩은 팀 버니즈가 대외비 자료인 아일릿의 기획안을 입수해 온라인에 공개하고, 빌리프랩이 표절 의혹을 부인하자 지난해 11월 빌리프랩 대표 등을 형사 고발한 것도 문제 삼았다.



팀 버니즈는 엑스(X)를 중심으로 활동하는 뉴진스 팬덤으로, 법조계·언론·금융·문화예술 등 각 분야에서 활동하는 팬들이 모인 팀이라고 주장해왔다. 그러나 최근 팀 버니즈 운영자가 미성년자라는 사실이 알려졌다.



지난 7월에는 팀 버니즈 관계자 A씨가 기부금품법 위반 혐의로 서울가정법원 소년부에 송치됐다.



A씨는 지난해 10월 “뉴진스에 대한 명예훼손·허위사실 유포·악의적 비방 등 악성 게시물을 고발하기 위해 모금을 시작한다”는 글을 올린 뒤 하루도 지나지 않아 5000만원이 넘는 금액을 모았다. 기부금품법에 따르면 1000만원 이상의 기부금을 모집하려면 시장·도지사 등에게 제출하고 등록해야 하며, 이를 어기면 3년 이하의 징역이나 3000만원 이하의 벌금에 처해진다.



한편 빌리프랩과 어도어는 모두 하이브 산하 레이블이다. 어도어 소속 그룹 뉴진스는 지난해 11월 전속계약 해지를 선언했으나, 지난 10월 30일 법원이 전속계약 효력이 유효하다고 판결했다. 뉴진스 멤버들은 지난달 어도어로 복귀하겠다는 입장을 밝혔다.

