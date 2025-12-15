'화랑대기 전국태권도대회' 성료, 태권도 꿈나무 경주 총집결

대한민국 태권도의 미래를 이끌 유소년·청소년 유망주들이 천년고도 경주에 한데 모였다.

경북 경주시는 '2025 화랑대기 전국태권도대회'가 지난 12~14일까지 3일간 경주실내체육관에서 열렸다고 15일 밝혔다.

'2025 화랑대기 전국태권도대회' 개회식에서 주요 내빈과 관계자, 선수들이 한자리에 모여 대회의 성공적인 개최를 기원하며 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

이번 대회에는 전국에서 3539명의 선수가 참가해 공인품새와 태권체조, 격파, 겨루기 등 다양한 종목에서 기량을 겨루며, 국내 최대 규모의 유소년·청소년 태권도 대회로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

대회는 체계적인 경기 운영과 철저한 안전 관리, 경주시의 치밀한 숙박·교통 준비 등을 통해 안정적으로 치러졌다. 특히 약 26억 원 규모의 경제적 파급효과를 창출해 지역 상권 활성화와 도시 브랜드 가치 제고에도 기여한 것으로 분석됐다.

대회 결과 공인품새 국선부와 화랑부 종합우승은 장무도장이 차지했으며, 낭도부 종합우승은 용인대 국가대표 김병태 태권도장이 올랐다.

태권체조 종합우승은 늘푸른도장, 격파 종합우승은 무혼태권도장이 각각 차지했으며, 겨루기 화랑부 우승은 김만규태권스쿨이 이름을 올렸다.

불국체육센터에서 훈련 중인 태권도 훈지훈련팀.

시는 화랑대기 전국태권도대회가 해마다 참가 인원과 경기 수준을 높여가며 태권도 저변 확대와 우수 인재 발굴에 기여하는 대표적인 유소년·청소년 전국대회로 자리매김하고 있는 것으로 평가하고 있다.

조희락 경주시태권도협회장은 "예의와 인내, 극기, 백절불굴의 태권도 정신을 배우는 교육의 장으로 꿈나무 선수들이 자신의 가능성을 확인하고 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

