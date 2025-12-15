세계일보

영주 공장서 50대 근로자 작업 중 기계에 끼여 숨져

입력 : 2025-12-15 18:29:54 수정 : 2025-12-15 18:29:54
영주=배소영 기자 soso@segye.com

경북 영주의 공장에서 근로자가 롤러 기계에 끼여 사망했다.

 

15일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 3시27분쯤 영주시 적서동 코일 제조 업체에서 50대 근로자 A씨가 롤러 기계에 끼이는 사고가 났다.

 

A씨는 심정지 상태로 소방 당국에 의해 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

 

경찰은 A씨가 코팅 작업을 하던 중 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.


영주=배소영 기자 soso@segye.com 기자페이지 바로가기

