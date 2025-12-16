정부, 1월 中서 대규모 ‘K팝 콘서트’ 추진

정부가 내년 1월, 중국 베이징에서 한국 K팝 가수들이 대거 참여하는 ‘K팝 콘서트’ 개최를 추진하고 있는 것으로 15일 확인됐다.

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석 계기 한·중 정상회담 이후 답방 성격으로 중국 방문을 검토하고 있는 것으로 알려진 가운데 K팝 콘서트가 성사될 경우 양국 간 문화 교류가 새로운 전환점을 맞을 것으로 예상된다. K팝 콘서트가 성사되고 향후 이 대통령의 중국 방문 등이 이뤄질 경우 중국의 ‘한한령(限韓令·한류 제한령)’ 완화 및 해제 논의도 본격화할 것이란 기대도 나온다.

여권 관계자 및 관련 업계, 베이징 현지 소식통 취재 등을 종합하면 대통령실은 최근 4대 대형 기획사인 하이브, SM엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, YG엔터테인먼트에 중국에서의 K팝 콘서트 개최 관련 협조 요청을 한 것으로 확인됐다. 업계 관계자는 본지 통화에서 “대통령실이 4대 기획사에 중국에서 K팝 콘서트 개최 관련 협조 요청을 했다”면서 “확정은 아니라고 하지만 추진을 검토하는 것은 맞다”고 말했다. 베이징 현지 관계자도 “주중 한국대사관과 한국문화원 등에서 K팝 콘서트를 할 공연장을 물색하고 있는 중”이라고 전했다.

베이징에서 K팝 콘서트가 성사될 경우, 2016년 한국의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 한국 가수들이 중국 본토에서 대규모 공연을 여는 것은 약 10년 만이 된다. 중국이 2016년 이후 비공식적으로 한국 음악·드라마·영화 등을 제한한 한한령을 유지하면서 일부 가수가 극히 제한적으로 팬 미팅 형식의 행사를 열기는 했지만 한국 가수들이 대규모 공연을 한 적은 없었다. K팝 콘서트를 계기로 대중음악과 드라마·영화 등 문화 분야에서의 중국 시장과의 활발한 교류가 시작될 가능성도 적지 않다.

이 대통령은 지난달 에이펙 정상회의 계기 한·중 정상회담을 전후로 한·중 간 문화 분야 협력과 및 인적교류를 꾸준히 강조한 바 있다.

