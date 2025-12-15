인하대 일반대학원, 전일제 박사 과정 등록금 지원 신입생 모집

인하대학교 일반대학원이 일정 수준 성적이 충족 땐 전일제 박사 과정 등록금 100%를 장학금으로 지급하고 있다. 공학, 자연과학, 인문사회, 의학 계열 등의 다양한 협동과정을 비롯한 70여개 학과에서 석사, 박사, 석·박사 통합 과정 2026학년도 전기 제2차 신입생을 모집한다.

인하대는 4차 산업혁명 시대의 변화에 발맞춰 에너지공정 혁신융합, 스포츠의학, 우주항공시스템, 화이트바이오 등 여러 융합 전공을 운영 중이라고 15일 밝혔다. 또 각종 부전공·전공 특성화 트랙 제도로 폭넓은 분야의 지식 습득 기회를 제공한다.

대학은 학생들이 연구에 몰입할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 전년도 전일제 신입생의 장학금 수혜율은 97.6%로 집계됐다. 국내 연구중심 대학원 중 최고 수준의 자랑하며, 다양한 장학 제도를 선보인다. 인하대는 4단계 BK21 사업에 선정된 10개의 교육연구단과 1개의 교육연구팀을 운영한다.

일반대학원 원서는 2026년 1월 5일까지 홈페이지에서 온라인으로 접수한 뒤 증빙 서류를 제출하면 된다. 조장천 인하대 대학원장은 “학생들이 혁신적인 교육 시스템과 미래 융합 연구로 담대한 꿈을 이룰 수 있도록 응원하겠다”고 말했다.

