오영훈 지사 “李대통령 ‘4·3 강경진압’ 박진경 유공자 등록 취소 검토에 감사”

오영훈 제주도지사는 이재명 대통령이 제주 4·3사건 당시 강경 진압을 주도한 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 취소를 검토하라고 지시한데 대해 제주도민 모두와 함께 감사하다고 밝혔다.

오 지사는 15일 사회관계망서비스(SNS)에 “제주도민의 정당한 분노를 수용하고 신속하게 취소 지시를 내린 이 대통령과 국민주권정부에 제주도민 모두와 함께 깊이 감사드린다”고 했다.

권오을 국가보훈부 장관(오른쪽)과 오영훈 제주도지사가 11일 오후 제주도청에서 고(故) 박진경 대령 국가유공자 지정과 관련해 면담하고 있다. 제주도 제공

오 지사는 “지난 10일 국가보훈부가 박진경에 대한 국가유공자 증서를 발급했다는 소식이 전해진 뒤 권오을 장관이 직접 제주를 찾아 4·3영령과 유족께 사과했지만 도민사회의 분노는 가라앉지 않았다”며 “권오을 장관에게는 제주도민을 대표해 서훈 취소에 대한 정부의 의지를 보여달라고 요청했다”고 전했다.

오 지사는 “제주도는 오늘 박진경 추도비 옆에 4·3의 객관적인 사실을 담은 ‘진실의 비’를 세운다”며 “제주도는 언제나 제주4·3을 왜곡하려는 시도에 굳건히 맞서고, 4·3의 진실을 밝히는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

박 대령은 1948년 5월 당시 제주에 주둔하고 있던 9연대장으로 부임해 도민에 대한 강경 진압 작전을 지휘한 인물로, 4·3단체들로부터 양민 학살 책임자라는 비판을 받아왔다.

앞서 지난 10월 서울보훈지청은 무공수훈을 근거로 박 대령의 유족이 낸 국가유공자 등록 신청을 승인했다. 지난달 4일에는 이 대통령과 권오을 보훈부 장관 직인이 찍힌 국가유공자증도 유족에 전달됐다.

이 사실이 알려지며 논란이 일자 보훈부는 입장문을 내고 “제주 4·3과 관련한 논란이 있는 사안에 대해 신중한 검토가 이뤄지지 못한 점에 대해 희생자와 유가족 그리고 제주도민께 사과드린다”고 밝혔다.

권 장관도 지난 11일 직접 제주를 찾아 “보훈부 장관으로서 희생자 유족들과 제주도민들께 정말 송구스럽다는 말씀을 드린다”고 고개를 숙였다.

당시 권 장관은 유공자 등록 취소와 관련해 “절차를 모두 검토했지만, 그것은 입법을 통해서 해결해야 할 문제"라며 "현 제도에서는 등록을 취소할 수 없는 상황”이라고 밝힌 바 있다.

이 대통령이 직접 등록 취소 검토를 지시한 만큼 보훈부도 추가로 방안을 강구할 것으로 보인다.

제주도와 제주4·3평화재단, 제주4·3희생자유족회는 15일 오후 박진경 대령 추도비 옆에 ‘바로 세운 진실’이란 4·3 역사 왜곡 대응 안내판을 세운다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지