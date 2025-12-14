대구시, 2026년 9억여원 들여 신재생에너지 보급 980개소로 확대

대구시가 기후 위기에 대응하기 위한 신재생에너지 설비 확대에 속도를 내고 있다.

14일 시에 따르면, 시는 내년도 신재생에너지 설비 예산으로 국비 9억6000만원을 확보했다. 이는 올해 확보한 국비 4억5000만원 대비 예산이 113% 늘어난 규모다.

이를 통해 주택과 공공시설 등 501개소에 태양광 1923킬로와트(㎾), 태양열 54제곱미터(㎡), 지열 262킬로와트(㎾) 등의 재생에너지 설비를 보급할 계획이다.

시는 2023년부터 2025년까지 총사업비 100억원을 들여 약 980개소에 신재생에너지 설비를 설치했다. 기후에너지환경부 주관 ‘신재생에너지 융복합지원사업’을 통해 주택과 공공시설 건물에 태양광, 태양열, 지열 등 2종 이상의 신재생에너지원 설비를 결합해 설치하는 방식이다. 설치비의 약 70%를 지원해 시민의 자부담률을 30% 정도로 낮춰 실질적인 에너지 복지 향상에 기여하고 있다.

이를 통해 시는 연간 약 3기가와트시(GWh)의 전력 생산 효과와 1398여t의 온실가스 감축, 공공시설 및 주택의 에너지비용 절감 효과를 기대한다. 시는 지속적인 신재생에너지 설비 보급 확대를 통해 기술 경쟁력을 강화하고, 에너지 절감 효과를 높여 재생에너지 보급을 선도하는 지자체로 자리매김하고 있다.

향후 신재생에너지 보급 확대를 위한 추가 국비 공모 사업도 적극 발굴하고, 시민이 직접 체감할 수 있는 효율적인 에너지 이용 환경을 조성할 계획이다.

이호준 시 에너지산업과장은 “지역의 에너지 자립도를 높이고, 시민이 직접 체감할 수 있는 효율적인 에너지 이용 환경을 구축할 것”이라고 말했다.

