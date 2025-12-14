'No day but today'… 촛불 하나로 버티는 청춘예찬, 뮤지컬 ‘렌트’

뮤지컬 ‘렌트’가 돌아왔다. 불꽃 같은 삶 끝에 ‘틱틱붐’과 ‘렌트’ 단 두 편을 남기고 요절한 천재 작곡가 조너선 라슨이 그려낸 1990년대 뉴욕 젊은 예술가들의 초상이다. 뉴욕 초연 30주년 기념 무대이자 열 번째 국내 무대다. 극장 문을 나서면 기억에 남는 노래가 없는 뮤지컬도 많은데, 이 작품은 한 곡도 그냥 흘려보내기 아까운 노래로 가득하다. 그래서 뮤지컬을 좋아한다면 두세 번 이상 봤을 법한데 이번 시즌도 놓치면 아까운 작품이다. 사랑과 우정, 그리고 현실에 타협하지 않는 예술가의 이상과 실패에 굴복하지 않는 삶을 그린다. 크리스마스이브에서 시작해 한 해를 건너 다시 크리스마스를 맞는 극중 시간 구조는 유한한 청춘의 시간을 더욱 또렷하게 각인시킨다.

젊은 예술가들의 치열한 삶과 사랑을 무대에 올린 뮤지컬 ‘렌트’. “사랑을, 사랑을 기억해야 해요. 사랑은 하늘이 주신 선물이기에, 사랑을 나누고, 사랑을 받고, 다시 사랑을 나눠요. 당신의 삶을 사랑으로 재어 보아요”라고 노래한다. 신시컴퍼니 제공

1996년 1월, 뉴욕의 작은 소극장에서 초연된 이 작품이 대성공을 거두며 긴 생명력을 지닌 명작이 된 첫째 이유는 역시 음악이다. ‘시즌즈 오브 러브’부터 ‘원 송 글로리’, ‘투데이 4 유’, ‘산타 페’, ‘아윌 커버 유’, 그리고 ‘라 비 보엠’까지 OST 발매 앨범 기준 총 46곡이 쉼 없이 송스루로 이어진다. 록을 중심으로 리듬 앤드 블루스, 탱고, 발라드, 가스펠까지 장르를 넘나드는 이 음악들은 극의 호흡이자 인물의 감정선으로 작동한다. 무대 전면 왼편에 자리한 5인조 밴드는 이번 시즌에서도 변함없이 록 뮤지컬의 정수를 객석에 선사한다.

지난 9일 공연에서 가장 먼저 객석을 압도한 장면은 김수하가 미미로 등장해서 부르는 ‘라이트 마이 캔들’이었다. 영국 웨스트엔드에서 ‘미스 사이공’의 ‘킴’으로 활약하다 ‘스웨그에이지: 외쳐, 조선!’(2019)으로 국내 뮤지컬계에 혜성처럼 등장한 김수하는 2020년 ‘렌트’에서 두번째로 국내 관객을 만났다. 그때만 해도 큰 옷을 입은 느낌이었는데, 이번 무대에선 한층 깊어진 감정과 더욱 단단해진 노래, 그리고 성숙한 춤과 연기로 미미라는 캐릭터를 제대로 보여줬다. 5년의 시간을 배우로서 고스란히 품어 키워낸 성장이 눈에 보이는 무대였다.

뮤지컬 ‘렌트’의 천재 프로그래머 콜린(장지후)과 엔젤(황순종·오른쪽). 신시컴퍼니 제공

모린 역을 두 번째로 연기한 김수연의 ‘오버 더 문’도 곡이 가진 특유의 매력을 120% 발산하는 명장면이었다. 부동산 재개발에 저항하는 기발한 내용의 1인 공연은 그 자체가 김수연의 퍼포먼스로 여겨졌다. 김수연의 에너지는 2막에서도 김수하와 함께 이 무대의 중심을 나눠 가지며 폭발적인 무대를 만들었다. 연인과 다투다가도 결국 서로를 있는 그대로 받아들이기로 다짐하는 내용의 노래 ‘테이크 미 오어 리브 미’를 조앤 역 정다희와 함께 부르는 장면은 이날 최고 무대 중 하나였다.

이처럼 좋은 노래에 깊은 공감력을 부여하는 것은 ‘렌트’의 동시대성이다. 영웅도 악당도 없다. 음모도 복수도 없다. 그저 온몸으로 꿈을 향해 몸을 던지고, 사랑하다가 이별하는 보통 젊은이 이야기다. 월세를 못 내 전기가 끊기고, 겨울엔 난방조차 되지 않는 방에서 촛불 하나로 버티며 산다. 개발업자에 떠밀려 쫓겨날 처지가 되자 문화 시위로 저항한다. 1990년대 뉴욕의 이야기지만, 사회 불평등과 기성 체제에 대한 분노, 불안정한 삶을 견뎌내는 오늘의 청춘과 다르지 않다.

‘렌트’를 좋아하는 이라면 최재림이 열연했던 천재 프로그래머 콜린과 지난 시즌 김호영이 배역 은퇴를 선언한 엔젤을 눈여겨보게 된다. 이번 시즌에선 황순호가 엔젤로 합류해서 자기만의 결로 새로운 엔젤을 보여줬다.

뮤지컬 ‘렌트’의 ‘미미’를 연기중인 김수하. 신시컴퍼니 제공

스마트폰과 소셜미디어가 일상이 된 시대에 음성 메시지가 극을 이끄는 장치로 등장하는 ‘렌트’는 30년이란 세월을 실감케 한다. 그럼에도 ‘렌트’가 지닌 생명력을 이번 프로덕션은 충분히 살려냈다. 조너선 라슨은 푸치니의 ‘라 보엠’을 원작으로 삼으면서 여주인공의 죽음 대신 부활을 선택했다. 젊은 죽음이 일상이던 시대의 청춘을 위한 선택이었을 것이다.

‘뉴욕에 살면 두려움은 삶 그 자체’라고 말하던 ‘렌트’ 속 청춘의 독백은 여전히 유효하다. 지치고, 헛된 희망을 경계하면서도 그래도 마음을 열어보겠다고 말하는 그 목소리는 지금 이 시대의 젊은이들에게도 그대로 닿는다. ‘렌트’는 ‘오늘을 어떻게 살 것인가’라는 물음에 ‘오늘이 전부(No day but today)’라고 답하는 청춘예찬이다.

