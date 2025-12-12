李대통령 “‘저희 나라’, ‘염두해 두고’ 엉터리 국어 듣기 싫다…최소한 교양에 대한 문제”

이재명 대통령은 12일 정부부처 업무보고 도중 수차례에 걸쳐 외래어 대신 한글을 사용하라고 지시하고, 문법에 맞는 표현을 포함한 언어 순화의 중요성을 강조했다.

이 대통령은 세종컨벤션센터에서 진행된 교육부, 국가교육위원회 업무보고에서 국화 순화에 대해 언급하면서 “멀쩡한 한글 놔두고, 자꾸 쓸데없이 외래어 사용하거나 특히 공공영역에서 그러는 것은 문제죠. 방송 같은 곳에서”라고 지적했다.

이재명 대통령이 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 발언하고 있다. 대통령실 제공

이 대통령은 이어 “엉터리 국어 있잖아요. 제가 정말 제일 듣기 싫은 게 ‘저희 나라’, ‘염두해 두고’(염두에 두다의 잘못된 표현), 대인배”를 예로 들었다. 이 대통령은 대인배라는 단어에 대해서는 “‘배(輩)’자가 ‘쌍놈’이다. 저잣거리의 건달을 배라고 하지 않느냐. 소인배, 시정잡배하는 것인데 대인에 왜 배자를 붙이냐”면서 “‘훌륭한 나쁜 놈’ 그런 것이다. 이게 너무 일상적으로 아무도 지적해주지 않는다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “방송에서도 그런 실수들을 많이 하고 실수인지도 모르고 넘어가고, 심지어 기사를 쓰는 기자들조차도 그런 표현을 쓰더라”며 “말이 안된다. 최소한의 교양에 대한 문제”라고 말했다.

김언종 한국고전번역원 원장은 업무보고 말미에 “대통령이 엉터리 국어가 많이 쓰인다면서 대인배 단어를 말했는데, 소인배에 해당하는 것이지 대인에는 있을 수 없는 것”이라며 “이게 한자를 배우지 안 배워서 그렇다”고 말했다. 김 원장은 이어 “대통령 성함도 학생들이 ‘있을 재’(在)자에 ‘밝을 명’(明)도 모른다”고 말하자, 이 대통령은 “그래서 ‘죄명’이라고 쓰는 사람이 있지 않느냐”면서 웃음을 터뜨리기도 했다. 김 원장은 “한자 교육에 대해서 대통령이 특단의 조치를 해달라”고 건의했다.

이 대통령은 오전에 진행된 방송미디어통신위원회 업무보고에서 ‘미디어 리터러시 강화’ 방안에 대해 보고하자 “그냥 미디어 교육 강화라고 하면 되는데 굳이 리터러시 강화라고 하는 이유가 뭔가”라고 되묻기도 했다. 류신환 방미통위 위원장 직무대행이 “리터러시란 문해력을 의미한다”고 답했으나, 이 대통령은 “좋은 한글을 놔두고 공문에 꼭 리터러시라는 표현을 써야 되느냐는 점을 묻는 것”이라고 꼬집었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지